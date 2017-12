El fallo de Bonadio contra CFK recorrió los medios del mundo

El juez federal Claudio Bonadio dictó este jueves el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora nacional, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. Diferentes medios del mundo se hicieron eco de la noticia y lo reflejaron en sus portales.





El diario El País de España tituló la noticia: "Un juez pide al Congreso la detención de Cristina Kirchner por traición a la patria"; mientras que El Mundo (también de ese país) remarcó la presentación hecha por el extitular de la UFI-AMIA: "Un juez pide quitar la inmunidad parlamentaria a Cristina Kirchner para detenerla por la denuncia de Nisman".

El estadounidense The Washington Post publicó: "Juez argentino busca el arresto de la ex presidente Fernández"; ABC (España) hizo hincapié en el arresto del ex secretario de Legal y Técnica: "Detienen a Zannini, mano derecha de Kirchner, por encubrir a los autores del atentado a la AMIA". El también español 20 minutos, del mismo país, indicó en su titular: "Un juez solicita detener a Cristina Fernández por encubrimiento en el atentado a la AMIA".

El País de Uruguay sentenció: "Procesaron a Cristina Fernández y el juez pidió su desafuero y detención", mientras que O'Globo de Brasil puso: "La justicia argentina ordena prisión de Cristina Kirchner". Emol de Chile destacó en su web: "Argentina: Piden desafuero y prisión preventiva para Cristina Fernández por caso de la AMIA".

En ese marco, El Tiempo de Colombia precisó: "Juez pide desafuero de Cristina Fernández por encubrir terroristas"; mientras que La Razón de Bolivia subrayó: "Juez pide desafuero de Cristina Fernández para detenerla por encubrir terroristas"; y El Comercio de Perú tituló: "Juez pide desafuero y arresto de Cristina Fernández".

(Fuente: Perfil)