El exintendente condenado por Corrupción de Menores será candidato nuevamente

El dirigente político había dicho que había puesto a disposición su residencia para una vivienda de los taxistas. “Los remiseros de El Bordo estaban despidiendo el año. Sacaron una foto así del intendente porque yo andaba sin camisa y porque hacía un calor de la mierda. Pero estoy con el pantalón. La foto muestra nada más la parte de arriba”, se justificó en aquel momento. Sin embargo, luego trascendió una imagen que lo muestra a él también en ropa interior.

El 13 de enero, apenas un puñado de días más tarde, el Concejo Deliberante de El Bordo votó su destitución. Y un mes después la Legislatura de Salta aprobó la intervención del municipio. Además, en 2017 fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de corrupción de menores. Durante las audiencias, se conoció que le había realizado ofrecido a jóvenes dinero a cambio de sexo.

A ocho años de su salida, Juan Rosario “Chicho” Mazzone quiere volver al municipio de El Bordo, una noticia que generó un amplio revuelo en Salta, según dio cuenta El Tribuno. No obstante, la luz verde a su candidatura responde a que ya cumplió la condena y que no fue inhabilitado a ocupar cargos públicos después de ello por la Justicia penal, según se explicó oficialmente.

En medio de la controversia que despertó su regreso a la política, el Tribunal Electoral de la Provincia aclaró que solo cumplió la ley vigente. “De los informes requeridos al Tribunal de Impugnación y al Tribunal de Juicio se desprende que Juan Rosario Mazzone, efectivamente, cuenta con un antecedente condenatorio (JUI 120807/15), no obstante lo cual, la fecha de la sentencia (17/2/2017) y su ratificación por el tribunal revisor (16/9/2019), impiden la aplicación de la Ley 8.275, encontrándose cumplido el plazo de condena”.

Escándalo

Antes del escándalo que lo sacó del poder, Mazzone contaba una extensa trayectoria en la política de Salta. Fue concejal por el PRS en 1994, intendente de El Bordo del 2003 al 2007, y diputado por el partido “Progreso del Pueblo” del 2007 a 2011. A su vez, en 2011, volvió a ser electo como jefe municipal. Cuando fue destituido, le quedaban pocos meses para cumplir su mandato.

Las imágenes filtradas a la prensa generaron un vendaval político en enero de 2015. “Chicho” Mazzone estaba alineado con el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, pero el mismo mandatario “repudió enérgicamente” lo ocurrido.

Tras la difusión de las primeras fotografías, intentó resistir. “No es ninguna fiesta negra. Simplemente estaban festejando. No sé ni quiénes son. Yo si estoy así en torso es porque hacía calor y yo andaba sin camisa”, afirmó Mazzone en una entrevista que había concedido a El Tribuno. Las jóvenes que estuvieron en la fiesta se retrataron en ropa interior y con bebidas alcohólicas en distintos sectores de la casa del jefe municipal.

Mazzone reconoció que él puso a disposición su casa, La Ramada, para que los empleados de una remisería de la zona hagan una fiesta de fin de año. No obstante, remarcó que era víctima de una “operación política”. “En esto están detrás los concejales, que ya me han hecho juicio político. Me buscan roña de todos lados, porque saben que yo soy calentón. Están buscando que yo renuncie y no voy a renunciar ni en pedo”, añadió.

Y agregó en aquella oportunidad. “Yo voy a cumplir con mi mandato y punto. Tengo el municipio saneado y tengo la conciencia tranquila de que nunca le falté el respeto a nadie. Ninguna mujer puede decir que yo alguna vez le falté el respeto en los 62 años que tengo”.