El escandaloso audio de un intendente que pidió sexo a cambio de una pasantía

"Me querés coger ahora... Se me para la p...Te chupo todo", se escucha claramente cuando le dice Moreira a una chica que le pide una pasantía.

















"No puedo firmar más renovaciones, me van a prender fuego, es un relajo. No podemos más, salvo que me vengas a mí a convencerme personalmente", le dice en otro corte de audio el intendente a la mujer que le pide, nuevamente, renovar la pasantía.

















El intendente brindó una conferencia de prensa en la cual se defendió diciendo que ignora "cuándo se grabó. Seguramente data de meses atrás. Viene a aparecer una semana antes de las elecciones", señaló en principio.

















Y luego, aclaró que "es una persona con la cual mantuve una relación sentimental hace bastante tiempo atrás". Además, agregó: "He identificado perfectamente a quién pertenecía la voz femenina.