El emotivo mensaje de despedida de Shakira a De la Rúa

Shakira se despidió desde su cuenta de Twitter del expresidente Fernando de la Rúa, quien fue su suegro mientras la estrella colombiana estuvo en pareja con Antonio de la Rúa. . En el mensaje lo trata de amigo y afirma que el exmandatario argentino se destacaba por su "humildad" y "el fondo tierno" de su alma.





Además, Shakira hace referencia a las críticas que recibió el político tras la crisis política, social y económica de 2001, evento trágico que devino en su renuncia al sillón de Rivadavia. La cantante y Antonio fueron pareja durante 10 años, por lo que ella y su suegro eran muy cercanos.





"Te has ido para siempre amigo -escribió la artista-. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ve a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo, Shakira".





