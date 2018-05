El dólar volvió a la flotación, subió cinco centavos y abrió a $ 24,84

Fuente: ámbito.com

El dólar vuelve a la flotación libre y sube cinco centavos este jueves a $ 24,79 en agencias y bancos de la city porteña.Sucede luego de que el Banco Central estabilizara el último martes el mercado cambiario interviniendo con la venta de reservas, de futuros y con la tasa de política monetaria fijada en el 40%.Así quedó atrás el "supermartes" en el que el BCRA y el ministro de Finanzas instrumentaron distintas medidas (se renovaron el 100% de las Lebac y la cartera conducida por Luis Caputo emitió deuda para absorver pesos con dos BOTES) para aplacar la fiebre por la moneda norteamericana y lograron bajar la cotización un 3,5%.Ayer la divisa norteamericana rebotó 16 centavos, un día después del "supermartes" donde el Banco Central y el ministro de Finanzas instrumentaron distintas medidas para aplacar la fiebre por el billete verde.De esa manera, acompañó al segmento mayorista, donde el dólar terminó con un alza de 24 centavos a $ 24,29 debido a que órdenes de compra que se intensificaron sobre el final de la rueda, sin que interviniera la autoridad monetaria.En la plaza paralela local, por su parte, el blue ganó 20 centavos a $ 25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió 11 centavos a $ 24,91.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó a un promedio del 44% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 187 millones de para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves. Las tasa de Lebac en el circuito secundario se negociaron el plazo de 37 días a 39,8% y la de 92 días al 38,2% TNA.En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.386 millones, más del 70 % se operó entre mayo y junio a $ 24,6000 y $ 25,50 con una tasa de 52,2% y 47,84% respectivamente. Los plazos bajaron más de un peso, ante la presencia del BCRA, en el mercado de futuros.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 294 millones hasta los u$s 52.433 millones.