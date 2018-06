El dólar bajó unos centavos a $25,56 y cortó la racha de siete subas seguidas

El dólar cerró casi estable este lunes a $ 25,56 y cortó racha de siete ascensos consecutivos, en agencias y bancos de la city porteña.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó casi sin variantes a $ 24,97, un centavo abajo con respecto al cierre previo, cerca del techo fijado por el Banco Central (BCRA) a la espera de buenas noticias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacaron operadores.

Como en jornadas anteriores, el Banco Nación continuó asistiendo y dando liquidez al mercado, con ventas estimadas en u$s 150 millones, de manera tal que la autoridad monetaria no tuvo necesidad de vender en el Spot. Sin embargo, el BCRA sí estuvo presente en los futuros a fin de junio, julio y agosto. En este contexto, el volumen operado bajó un 26,9% a u$s 640 millones.

En el mundo, el índice dólar cayó a un mínimo de dos semanas el lunes gracias a un alivio de las tensiones políticas en Italia que impulsó al euro y renovadas preocupaciones comerciales a nivel global entre China y Estados Unidos.

El economista Gustavo Ber indicó que "el dólar mayorista se mantiene expectante en los $ 24,97, a sólo centavos de la 'muralla' del BCRA, la cual no llega a quebrarse ante la contención de las ventas de divisas del Banco Nación y de futuros del propio BCRA, a la espera de que el anuncio del FMI sea el mejor momento para otorgar mayor libertad al esquema de flotación".

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo estable operándose a 37% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 97 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de LEBAC en el circuito secundario se pactaron el plazo de 17 días a 40% y la de 170 días al 38% TNA.

En el Rofex se negociaron u$s 671 millones, más del 45% se operó para junio y julio a $ 25,555 y $ 26,34 con una tasa de 32,9% y 35,1% TNA, respectivamente. El plazo más largo operado fue a noviembre a $ 29,22 con una tasa de 34,7% TNA.

En la plaza paralela, en tanto, el blue concluyó estable a $ 26, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" aumentó el viernes 15 centavos a $ 25,17.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes de u$s 117 millones a u$s 50.215 millones.

(Fuente: Ámbito)