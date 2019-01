El dólar tuvo su cuarta caída y cerró a $ 38,51

Tras el debut el miércoles la nueva banda de flotación cambiaria, el dólar cayó 26 centavos este jueves a $ 38,51 y anotó su cuarto descenso en fila en bancos y agencias de la city porteña.





Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 20 centavos a $ 37,45 y se acercó a la parte inferior de la banda de flotación, que hoy operó entre $ 37,19 y $ 48,13 según señalaron operadores.





Fue la cuarta baja consecutiva del dólar en el segmento mayorista, algo que lo ubicó en el nivel más bajo de las últimas cuatro semanas y lo retrotrajo a un rango que no se repetía desde los primeros días de diciembre pasado.





En tanto, el Banco Central efectuó una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y volvió a convalidar una suba en la tasa de interés. El monto adjudicado fue de $ 151.371 millones, a una tasa máxima adjudicada de 59,60%. La tasa promedio de corte se ubicó en 59,435% (el miércoles había cerrado en 59,41%), siendo la tasa mínima adjudicada de 58,50%.





En otra rueda de moderado volumen negociado, la divisa norteamericana reiteró la tendencia débil instalada desde hace unos días. Los máximos del día se anotaron con la primera operación pactada, en $ 37,60, cinco centavos por debajo del cierre previo. Las órdenes de venta no menguaron durante toda la sesión y se intensificaron sobre el final de la misma redondeando la caída de hoy con mínimos en los $ 37,42 registrados en los minutos finales. El volumen total operado en cambios fue de u$s 573 millones, un 26% más que el miércoles.





"El flujo de ingresos se mantiene con cierta intensidad en el desarrollo de las operaciones y en un escenario de escaso nivel de actividad en la primera semana del mes, alienta y justifica caídas que lo mantienen cerca del nivel inferior de la zona de no intervención establecida por el Banco Central", sostuvo el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





A su turno, el operador Christian Buteler señalo: "El dólar cerró a $0,26 del piso de la banda de no intervención. Es menos de 1% del piso. Una zona de no intervención no significa que el dólar no puede caer más allá de la misma, por lo que de romperse, el BCRA saldrá a comprar u$s 50 millones diarios".





Cabe destacar que, como informó Ámbito Financiero, la "zona de no intervención" ingresó en su tercera etapa, que para los funcionarios del Banco Central debería ser la de consolidación. Desde ayer, y por un trimestre, la indexación del piso y el techo de la Zona, pasará del 3% que rigió hasta el 31 de diciembre pasado, a 2% mensual.





En ese sentido, el Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) resolvió mantener durante el corriente mes los mismos parámetros ya anunciados para diciembre. Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta 50 millones de dólares por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta.





En cambio, si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.