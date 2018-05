El dólar superó los $23 y el Merval saltó 6,21% este miércoles

Al mercado le cuesta todavía recuperar la confianza. Según el promedio que realiza el Banco Central en la city porteña, el billete finalizó con un alza de 23 centavos a $ 23,13 para la venta.





El dólar subió por tercera jornada consecutiva en el segmento mayorista y quedó sobre el final de hoy en los $ 22,62/22,72 por unidad, treinta y dos centavos arriba del cierre de ayer.





El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 790,511 millones, y en los mercados de futuros MAE se operaron u$s 228,40 millones.





Operadores consultados por El Cronista, precisaron que, ante la renovada tendencia alcista del billete, el BCRA volvió a salir a vender en el mercado de futuros. Por su parte, Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que intervenir en futuros es "un instrumento más que intenta utilizar el Banco Central para acotar la fluctuación del contado sin utilizar reservas líquidas".





"Es usual que muchos bancos centrales utilicen intervenciones en los mercados de futuros. De hecho, en Brasil el banco central utiliza muy a menudo ese recurso", apuntó.





En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 1.106 millones, de los cuales más del 75% se operó en mayo a $ 23,1050 con una tasa de 28,11%. Y el más largo fue julio a $ 24,5000 con una tasa de 34,45%. Los plazos subieron más de veinte centavos, acompañando la suba del spot, aunque no en su totalidad, indicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.





En tanto, en el mercado secundario de Lebac se operaron un equivalente en pesos de 260 millones de dólares. Además, hoy y mañana el Tesoro está efectuando una licitación de LETES en plazos de 140,189 y 259 días, en dólares, que se puede también constituir en pesos al cambio de referencia de hoy del BCRA (C.3500) a $ 22,5683.





Ley Mercado Capitales





Una buena noticia para el mercado, golpeado por la suba de tasas y el dólar en el exterior en las últimas semanas, es que Diputados convirtió en el proyecto de Mercado de Capitales, denominado de 'Financiamiento Productivo '.





Con 158 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones, el Gobierno se anotó una reforma que considera prioritaria en su objetivo de dar señales a los mercados, en medio de una situación de fuertes turbulencias en la economía.





El Merval celebró la ley que acerca al país a categoría de "emergente" y saltó 6,21%

Aluar y Transener registraron las alzas más importantes. Los bonos concluyeron mixtos y entre los cupones PBI prevaleció la tónica positiva. En Wall Street, los ADRs de Petrobras Brasil encabezaron las subas.





Los papeles de Aluar saltaron 11,59 por ciento, a 15,40 pesos cada uno, y lideraron las alzas en el Merval, que quebró una racha de cinco bajas consecutivas al trepar 6,21%, hasta situarse en las 27.907.920 unidades.





Desde temprano, los inversores aprovecharon precios bajos tras los ajustes de los últimos días, y luego acentuaron la tendencia tras la aprobación del proyecto de ley de mercados de capitales.





Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Transener (11%), Pampa Energía (10,45%), y Petrobras Brasil (10,07%).





"Habrá algunos días más de mucha volatilidad, por las dudas respecto al tipo de cambio y las decisiones en torno a las tasas", remarcó más temprano Juan Nápoli, presidente de Nápoli Inversiones S.A.





¿Qué pasó con los títulos públicos?





"Los bonos continuaron más débiles a través de descensos promedio de 0,7% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país alcanzando los 500 puntos básicos, mientras los inversores siguen en busca de refugio en los títulos más cortos", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.





Entre los bonos, el Descuento en pesos se hundió 3,84%, el Par en pesos cayó 2,73%, el PR15 retrocedió 1,28%, el PR13 se contrajo 1,23%, el Par en dólares saltó 3,05%, el AY24 mejoró 1,30%, el AN18 avanzó 1,03%, el Descuento en dólares subió 1,02%.





Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 6% ($ 159), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) ganó 2,48% ($ 165), y el TVPE (en euros) cayó 2,43% ($ 200), y el TVPP (en pesos) ascendió 0,16% ($ 6).





¿Qué pasó con los ADRs?





La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo positivo.





En ese contexto, los papeles de Petrobras Brasil saltaron 9,08%, a 15,13 dólares cada uno, y lideraron las alzas.





Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Galicia (7,99%, u$s 50,50), Pampa Energía (7,20%, u$s 50,48), y Supervielle (6,53%, u$s 22,99).





(Fuente: El Cronista)