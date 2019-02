El dólar superó la barrera de los $40 y alcanzó su valor más alto en 4 meses

Con el mercado atento al freno de la baja de tasas y a la mega colocación de deuda por parte del Gobierno a través de distintos títulos, el dolar se dispara este martes 49 centavos a $ 40,28 -su valor máximo en más de cuatro meses- según el promedio en bancos y agencias de la city porteña. De esta manera, anota su quinto avance en fila.









Se da a la par del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa gana 55 centavos a $ 39,35 y se mantiene dentro de la zona de no intervención, establecida para hoy por el Banco Central entre $ 38,371 y $ 49,658.













En la plaza informal, el blue opera estable a $ 38,75. En tanto, el "contado con liqui" sumó el viernes 38 centavos a $38,73.









El alza de la moneda estadounidense se da a contramano de la región. Tal es así que en Brasil y en Chile la divisa retrocede un 0,6% mientras que en México pierde un 0,3%.













Como es habitual, el Banco Central efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y adjudicó $ 180.000 millones y volvió a convalidar una suba de la tasa promedio cuyo corte promedio se ubicó en 44,486% (el lunes fue de 44,312%). La tasa máxima adjudicada fue de 44,9878% y la mínima de 43,250%.













El viernes pasado se había confirmado la pausa en la baja de tasas de Leliq luego de que el BCRA convalidara una leve suba que se ratificó ayer. El principal motivo del cambio de tendencia fue el dato de inflación de enero que arrojó una suba de precios de 2,9%, por encima incluso de lo que preveían las consultoras privadas.













No hay que perder de vista que hasta las 15 se recibirán ofertas para la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) a 98 y 371 días de plazo, letras en dólares (Letes) a 271 días de plazo y letras ajustables por CER (Lecer) a 98 días de plazo.













Es que el Gobierno salió desde el lunes a saciar su necesidad por conseguir financiamiento para cubrir el déficit fiscal con una nueva mega colocación de deuda a través de distintos títulos en el mercado local que incluyen Letras del Tesoro en dólares (Letes).













Dólar en el mundo

El dólar caía el martes contra una canasta de monedas, ya que los operadores reducían sus tenencias del billete verde ante el optimismo de que una nueva ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos ayudaría a resolver su disputa comercial.













El índice dólar tocó máximos de casi dos meses el viernes después de que las conversaciones de la semana pasada en Pekín no terminaron en un acuerdo, aunque funcionarios de ambos países dijeron que se habían logrado progresos en temas espinosos.









El índice dólar, que mide a la moneda contra seis otras importantes divisas, bajaba 0,25% a 96,657. El viernes, alcanzó los 97,368, su mayor nivel desde el 17 de diciembre.













Otros mercados

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron sólo u$s 181 millones, volumen bajo, acompañando lo operado en el spot, por el feriado en EEUU. De este monto más del 60% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 39,18 y $ 40,31; y tasas del 35,75% y 34,65% TNA. Los plazos más cortos mostraron bajas promedio de cinco centavos.









A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el lunes u$s 51 millones hasta los u$s 66.969 millones y en el mes crecen u$s 171 millones.