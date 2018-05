El dólar subió por tercera vez consecutiva: trepó 9 centavos a $ 25,25

En la plaza paralela local, por su parte, el blue avanza 10 centavos a $ 25,85, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, saltó 32 centavos a $ 24,74.





En el MULC, donde las operaciones se cerraron para este martes por un feriado en EEUU, la divisa sumó 11 centavos a $ 24,71. Los ruidos externos siguen generando una suba de la moneda norteamericana en el resto del mundo y alimentan adicionalmente la presión en el mercado local que responde acoplándose a los movimientos internacionales con una depreciación más exagerada de la moneda doméstica, comentan en la plaza.





El feriado en Estados Unidos tuvo impacto en el desarrollo de las operaciones de hoy debido a la imposibilidad de concertar y liquidar operaciones en la fecha, limitando el grueso de lo operado a aquellas transacciones que se finiquitarán este martes cuando se normalice la actividad cambiaria.





Los precios de la divisa norteamericana tuvieron un recorrido ascendente que partió de mínimos en $ 24,65 registrados en la apertura de la jornada a máximos en los $ 24,74 anotados en los momentos de mayor intensidad de la demanda por cobertura, comentó el analista Gustavo Quintana.





La postura de venta oficial en los $ 25, sigue estando presente como referencia del valor superior tolerado para el tipo de cambio, pero sin que hoy no fuera necesario recurrir a ella por la presencia de otros bancos oficiales que actuaron como principales proveedores en el mercado.





El monto total operado fue de u$s 557,506 millones, sin registrarse actividad del Banco Central en todos segmentos del mercado.





Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista acumula en mayo un ajuste superior al 20% respecto del cierre de abril pasado, un rendimiento que opaca al resto de las inversiones en otros activos y que ha vuelto a poner la evolución del dólar como el principal foco de atención financiera.





Por último, las reservas del Banco Central se hundieron el jueves u$s 1.499 millones hasta los u$s 52.099 millones, tras la cancelación parcial de obligaciones con el Club de París por el u$s 880 millones.





(Fuente: Ámbito)