El dólar sube por sexta rueda al hilo y roza los $ 32

El dólar continúa imparable este martes: escala 37 centavos al récord intradiario de $ 31,94 y anota su sexta suba en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.



Sucede da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa trepa 23 centavos a $ 31,20, un nivel nunca visto.



El billete verde viene de iniciar la semana con una suba de ocho centavos a su nuevo récord histórico de $ 31,57, pese a que el Banco Central subastó u$s 210 millones. El minorista se movió el lunes en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa terminó con un avance de siete centavos a $ 30,97.



En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31, la autoridad monetaria realizó subastas para contener la cotización. En este sentido, ofreció a las 11:25 u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,78.



Al mediodía, cuando el dólar retomó el sendero alcista y se operó en $ 30,97, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80.



Durante la rueda de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió al FMI que libere en septiembre los u$s 3.000 millones previstos en el acuerdo Stand By y que se remueva del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que actualmente están en manos del BCRA, por u$s 3.125 millones trimestrales (una cifra que acumularía u$s 15.000 millones hasta fin del 2019).



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo en torno al 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 79 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 23 días al 42%.



En el Rofex, donde se operaron u$s 821 millones, casi el 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 31,01 y $ 31,93 respectivamente con tasas de 11,79% y 33,45% TNA.



En el mercado informal, en tanto, el blue trepó 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió 23 centavos a $ 31,17.



Por último, las reservas del Banco Central cedieron u$s 186 millones hasta los u$s 55.154 millones.