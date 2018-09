El dólar sube por cuarto día consecutivo y supera los $39

El dólar vuelve a subir en una tendencia que se repite desde hace tres días. En su versión mayorista, pasadas las 11 de la mañana, cotizaba a $38,76, 48 centavos por encima del cierre de ayer ($38,28).





El Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, vende a $39,20, con un alza de 40 centavos frente al cierre de ayer. En tanto, en algunos bancos privados la divisa también escala y se ofrece a $39,80

• Otros mercados del dineroMientras tanto, en el mercado de dinero entre bancos el call money (tasa interbancaria) se operó ayer sin variantes a un promedio del 60%. A menos de una semana de la licitación mensual, las tasas de las Lebac en el mercado secundario se mantuvieron estables en sus rendimientos, operándose la de 7 días al 61% y la de 35 días al 60%.En la plaza de futuros ROFEX, se operaron u$s 368 millones, de los cuales más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 39,49 y $ 40,86, a una tasa del 65,74% y 50,83%, respectivamente. Los plazos cortos mostraron subas de poco más de 50 centavos en promedio.Por su parte, el blue se mantuvo por debajo del oficial, en $ 38,50, 25 centavos más que el martes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló 45 centavos a $ 38,64.Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 383 millones hasta los u$s 50.613 millones.