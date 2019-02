El dólar sube 1,2% y se reacomoda dentro de la zona de "no intervención"

El mercado "sobrerreacciona" a la limitación de tenencia de Leliq por parte de los bancos que estableció el último viernes el Banco Central y el dólar mayorista salta 45 centavos a $ 38,30 y vuelve a la zona de no intervención, hoy establecida por el Banco Central entre$ 38,155 y $ 49,377.





De esta manera, la divisa vuelve a ubicarse dentro de las bandas de flotación (no sucedía desde el 21 de enero), por lo que la autoridad monetaria no podrá accionar ni comprando ni vendiendo moneda.





El salto se produce como reacción a que el BCRA limitó la semana pasada la tenencia de Leliq, al determinar que el monto máximo de estos títulos que podrá tener un banco será del 65% de los depósitos de los clientes o equivalente al 100% de su patrimonio.





Desde el cierre de la semana pasada, los operadores estimaban que la divisa reingresaría a la zona de no intervención debido a la tendencia de debilidad que venía exhibiendo la evolución parece haberse detenido.





Desde este lunes, el mercado se encuentra además expectante respecto a la nueva misión del FMI que volverá a auditar las cuentas argentinas a partir de este lunes para aprobar o no un nuevo desembolso de u$s 7.600 millones en marzo, según el acuerdo stand by entre el órgano crediticio y el gobierno del presidente Mauricio Macri.





Además, el alza de la moneda sucede en paralelo con el resto de los mercados mundiales. Tal es así que en Brasil la divisa sube 0,2%, en México 0,4% y en Chile otro 0,4%.





En el mercado minorista, el billete verde avanza 54 centavos a $ 39,46, según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias.





En la plaza informal, el blue opera estable a $ 37,25, de acuerdo al relevamiento en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" subió el viernes nueve centavos a $ 37,85.

Fuente:ámbito.com