El dólar se mostró estable en la apertura de la semana y luego tuvo un repunte

El dólar sube ocho centavos y cotiza en el récord intradiario de $ 31,57 en bancos y agencias de la city porteña. De esta manera, el billete anota su sexta rueda al alza de forma consecutiva.



Cuando la divisa intentaba romper la barrera de los $ 31 en el segmento mayorista, el Banco Central ofreció u$s 300 millones al mercado de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,8683, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,7870. De esta manera, la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) opera estable a $ 30,90.



"El dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando la divisa mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar u$s 100 millones para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo", analizó el operador Christian Buteler en declaraciones a ámbito.com.



En ese sentido, sostuvo que no hay que descartar que el Central vuelva a subastar más dólares en la rueda de hoy "porque si se le escapa el tipo de cambio, cuando Brasil lo está bajando, empeora la situación".



En el mercado informal, el blue escala 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió el viernes 38 centavos a $ 30,94.



El último viernes la moneda estadounidense se disparó 50 centavos a $ 31,49, en una jornada que volvió a estar marcada por el contexto externo, especialmente con la devaluación del real en Brasil, y por factores locales.



De esta manera, el billete finalizó la semana pasada con un avance del 3,4% ($1) tras acumular su quinta alza consecutiva.Asimismo profundizó la pérdida a 11,3% en agosto y se desploma 39,7% en el año.



Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa se disparó 41 centavos a $ 30,90, en una rueda donde factores locales y el nuevo derrape del real en Brasil (se depreció casi 5% en una semana) se alinearon otra vez para potenciar la caída del peso en el mercado doméstico, pese a puntuales incursiones de la autoridad monetaria en los mercados de futuros. En la semana, avanzó $ 1,05, la segunda suba semanal más importante desde junio pasado.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó el viernes en 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 50 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos operándose la de 26 días al 44%.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 1.347 millones, casi el 42% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,85 y $ 31,73 respectivamente con tasas al cierre de -8,44% y 26,82% TNA. Las tasas bajaron dado que el BCRA volvió a operar en los futuros. Los plazos subieron un promedio de 25 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 273 millones hasta los u$s 55.355 millones.