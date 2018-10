El dólar se hunde 51 centavos y cotiza a $38,47

El dólar profundiza este miércoles su tendencia a la baja y cede este miércoles 51 centavos a $ 38,47, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.



De esta manera, el billete minorista acumula un derrape de 8,3% en las últimas tres ruedas.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa desciende 40 centavos a $ 37,70 para la venta, después de tocar un mínimo de $ 37,30 en el arranque de la jornada.



La fuerte caída del dólar obedece a las recientes medidas financieras adoptadas por el Banco Central que incluyen un sistema de control de la base monetaria y un rango de flotación cambiaria.



Pero además impacta este miércoles un entorno de menor aversión al riesgo en línea con el comportamiento de otras monedas emergentes, sobre todo el real de Brasil que, previo a las elecciones presidenciales del próximo domingo en ese país, se aprecia más de 2% a 3,85 por dólar.



"El dolar va a encontrar relativa calma con las medidas del BCRA sumado a tasas atractivas. Ahora, en el día a día, es posible que de corto se mantenga una volatilidad alta, pero no debería alarmarnos", analizó Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal.



En la plaza paralela, en tanto, el blue se negocia sin cambios a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se hundió el martes un 3,5% a $ 38,15.



Se da luego de que el Banco Central convalidara ayer tasas altas en la subasta de Leliq,de hasta el 73%, algo que impactó de lleno en la cotización de la divisa: cedió ayer 4,4% ($ 1,8) y perforó los $ 39.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la moneda descendió un 3,8% ($ 1,5) a $ 38,10 en una rueda en la que el desarme de posiciones y los ingresos de divisas destinados a tomar posición en inversiones en pesos volvieron a mantener la tendencia de debilidad del tipo de cambio mayorista, sin que hubiera participación oficial.



En este sentido, el Banco Central subastó ayer Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 52.815 millones, a una tasa promedio de corte de 69,465% con un nivel máximo adjudicado de 73%. Este monto se suma a los $ 71.060 millones adjudicado el lunes, cuando arrancó el nuevo esquema de política monetaria.



En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 55 millones hasta los u$s 48.90 millones.

Fuente: ámbito