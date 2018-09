El dólar se disparó a $ 39,22, ante la renovada incertidumbre por la renuncia de Caputo

Fuente: ámbito

Con el mercado expectante en medio de la incertidumbre por la renuncia del titular del Banco Central, Luis Caputo, el dólar se dispara este martes $ 1,08 a $ 39,22 en bancos y agencias de la city porteña.Caputo dio un portazo y presentó su renuncia a la conducción del Banco Central, en medio de una disputa interna -nunca blanqueada- en las entrañas del Gobierno por el manejo de la política económica.Según el comunicado oficial, el ahora extitular del BCRA le presentó la renuncia al presidente Mauricio Macri, quien se encuentra aún en Nueva York junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una misión que busca cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ampliar el préstamo de u$s 50.000 millones y llevar calma a los mercados en medio de la "tormenta" financiera que atraviesa el país.Cabe recordar que ayer, en una rueda en la que se conoció que el FMI se encaminaba a otorgar al Gobierno una ampliación del préstamo stand by por debajo de lo esperado, el dólar cerró casi estable (cayó dos centavos) este lunes a $ 38,14 y anotó su cuarta baja en fila en bancos y agencias de la city porteña, debido a una constante intervención del Banco Central a lo largo de la rueda.Para satisfacer la demanda en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el BCRA intervino con ventas directas por u$s 8 millones, a través de una licitación sobre el cierre de u$s 250 millones, de los cuales adjudicó u$s 112 millones (precio promedio de $ 37,3172 siendo el mínimo adjudicado de $ 37,30), y una renovada participación en el mercado de futuros. De esta manera, la divisa cerró con una suba de 15 centavos a $ 37,30.Desde ABC Mercado de Cambios, destacaron que "la demanda volvió a estar activa y la oferta retraída por el paro de mañana y la falta de definiciones del exterior por parte de la negociación de un plus del préstamo del FMI".Cabe destacar que autoridades del Gobierno y los técnicos del FMI trabajaron todo el fin de semana negociando el acuerdo stand by, en un intento por desechar las versiones de un posible default. En tal sentido, ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones, algo que no le cayó del todo bien a un mercado cuya expectativa estaba puesta en un desembolso mayor por parte del órgano crediticio.Asimismo, vale mencionar que el Gobierno sumó un nuevo acuerdo para reforzar las reservas internacionales, con el fin de llevar calma a los mercados y estabilizar su plan económico. Según se pudo saber, cerró un acuerdo con China para ampliar el swap por u$s 9.000 millones, una cifra que más que duplica lo que estaba previsto.• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 58%. En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 672 millones, de los cuales el 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 37,47 y $ 38,87 a una tasa del 28,54% y 41,65% TNA, respectivamente. Los plazos mostraron alzas de poco más de $ 0,40 centavos hasta fin de año, acompañando la pequeña suba final del spot, frenada por el BCRA.En el mercado informal, el blue cerró estable a $ 38,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 17 centavos a $ 37,48.En tanto, las reservas del Banco Central cayeron u$s 34 millones hasta los $ 49.535 millones.