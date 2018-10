El dólar se desploma 81 centavos y perfora el piso de los $ 40

Con la tasa en pesos más alta que se recuerde en los últimos años, el billete comenzó octubre con un desplome de 2,8% ($ 1,2) a $ 40,76. Sucedió en una rueda que marcó el inicio de la flotación entre bandas de entre $ 34 y $ 44 que estableció el Banco Central a partir de la nueva política monetaria anunciada la semana pasada.



El BCRA llevó a cabo una licitación de Letras de Liquidez (Leliq) en la que adjudicó $ 71.060 millones (u$s 1.779 millones) con una tasa promedio de corte de 67,175%, siendo la máxima adjudicada de 71,99%, según indicaron operadores. Asimismo, ventas del Banco Nación en el segmento mayorista durante la rueda ayudaron a bajar la cotización del billete verde.



De esta manera cedió la presión compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se hundió un 4,1% o $ 1,7 a $ 39,60.



"Esta tasa es la máxima que se llegó a pagar en inversiones en pesos que se recuerda de los últimos años, a fin de desalentar a los compradores de dólares, que, ante la constante suba e inestabilidad de la divisa norteamericana contra la moneda local", remarcó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



La rueda mantuvo el bajo promedio de operaciones del mes anterior y mostró a la divisa norteamericana operando con franca tendencia declinante desde el inicio de las operaciones. Los precios fueron acelerando su caída conforme avanzaba la jornada y se movieron dentro de un importante rango de fluctuación.



Los máximos se registraron a poco de comenzada la sesión en los $ 41,15, diez centavos debajo del final anterior. Sin embargo, el desarme de posiciones y tempranas ventas de algunos bancos oficiales hicieron que los precios aceleraran su caída después de la mitad de la jornada y perforaran con relativa facilidad el piso de los $ 40.



Los mínimos se anotaron en los $ 39,50 en los momentos de mayor presión vendedora. No obstante, con algunas oscilaciones pero sin que se altere su tendencia de debilidad, el dólar terminó en un rango muy cercano a los mínimos. El volumen total operado cayó un 3% a u$s 417 millones.



"Octubre comenzó con un panorama alentador para el diseño de la nueva política del Banco Central, con el dólar mayorista perdiendo un poco más de toda la ganancia obtenida el viernes pasado, cuando había alcanzado un máximo histórico en su valor final", analizó Gustavo Quintana, de Pr Corredores de Cambio.



Y advirtió que "habrá que esperar unos días más para verificar si el cambio de tendencia llegó para instalarse o si por el contrario, la corrección de hoy fue solo una reacción puntual del mercado que se irá diluyendo durante la semana".



Cabe destacar que en el marco de la nueva política monetaria, el flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dispuso el último viernes una suba de tres puntos porcentuales a los encajes bancarios, el dinero que deben tener inmovilizado las entidades para respaldar los depósitos. Los encajes ya habían sido elevados en cinco puntos en un intento por frenar la demanda de dólares.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 62%. Asimismo,en el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 516 millones, de los cuales más del 50% se pactó a fin de mes con una tasa al cierre del 49,16%, ajustando $ 1,80, unos centavos más que lo que ajustó el spot ($ 1,65). Los plazos bajaron entre un 3% y 4% los plazos cortos y entre 1,5% y 2,5% lo más largos.



En la plaza paralela, el blue cayó 3,1% a $ 40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se hundió un 4,5% a $ 39,53.



En tanto, las reservas del Banco Central cayeron este lunes u$s 165 millones hasta los u$s 48.838 millones.

El dólar opera estable este martes a $ 40,76 en bancos y agencias de la city porteña.