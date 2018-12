El dólar se despertó después de la Navidad y sube 53 centavos a $ 39,55

Tras el feriado por Navidad, el dólar se fortalece este miércoles en todo el mundo e impacta en el mercado local, donde el billete verde salta 53 centavos a $ 39,55 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) , donde la divisa avanza 62 centavos y medio a $ 38,60, en una rueda en la que la cartera de Hacienda licitará Letras del Tesoro en pesos con el objetivo de captar liquidez del mercado.





En el mercado informal, por su parte, el blue opera estable a $ 39, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó el viernes 49 centavos a $ 38,10.





La suba del dólar impacta en la región, donde el real se deprecia un 0,9%, mientras que el peso chileno cae 0,7% y el peso mexicano un 0,1%.





En tanto, cabe remarcar que el Palacio de Hacienda saldrá a colocar hoy Letras ajustadas por CER (Lecer) a 56 días y Letras capitalizables en pesos (Lecap) a 105 y 182 días, por las cuales ofrecerá tasas que capitalizarán mensualmente al 3,75% y 3,5%, respectivamente.





La divisa viene de ceder 14 centavos la semana pasada, tras cerrar casi estable del último viernes. En el segmento mayorista, la divisa descendió siete centavos y medio el último viernes y cerró por debajo de los $ 38, a $ 37,975, en una jornada en la que no tuvo contagio de los movimientos en los mercados internacionales.





Asimismo, el Banco Central (BCRA) colocó en dicha jornada Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 118.269 millones a 13 días de plazo y a una tasa promedio del 59,38% anual (el jueves, había cerrado a 59,58%). La tasa máxima adjudicada fue de 59,85% y la mínima se ubicó al 58,50%.





Por último, las reservas internacionales del BCRA aumentaron u$s 7.763 millones producto del ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (por un equivalente de u$s 7.619 millones).





De esta forma, los activos de la autoridad monetaria alcanzaron los u$s 66.343 millones, nuevo máximo registrado.





