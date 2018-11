El dólar saltó 24 centavos y volvió a romper la barrera de los $37

Fuente: ámbito.com

El dólar sube 24 centavos este miércoles a $ 37,21 y anota su tercer avance en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos. Sucede en una rueda en la que el mercado estará atento a la licitación de Letes a 175 días que abrió Hacienda el martes a las 10 y que finaliza hoy a las 15.En sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa gana 15 centavos a $ 36,20 y se aleja todavía más de la banda inferior de flotación (hoy en $ 35,47).En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 36, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" subió ayer 70 centavos a $ 36,14.Cabe recordar que el martes, en una rueda en la que el Banco Central convalidó una nueva baja de la tasa de Leliq, sumado a un escenario externo de depreciaciones de las monedas emergentes, el billete verde saltó 55 centavos a $ 36,97 y anotó su segundo avance en fila.Se dio en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió 47 centavos y superó los $ 36, un registro que no se daba desde la última semana de octubre, para cerrar en $ 36,05. De esta manera, se despegó de la banda inferior de flotación (hoy en $ 35,44).La suba del dólar en el mercado local confluyó con el avance de la moneda estadounidense en la región, teniendo en cuanta que se apreció en Brasil 1,5%; en México 0,8% y en Chile 0,7%".En tanto, el BCRA efectuó en el día una subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días de plazo y convalidó el séptimo recorte consecutivo de la tasa, que ya opera en 65%. Se trata de la marca más baja desde que la autoridad monetaria implementó el nuevo esquema monetario hace seis semanas.El monto adjudicado fue de $ 73.420 millones. La tasa promedio de corte se ubicó en 65,044% (el lunes fue de 65,772%), siendo la máxima adjudicada de 65,20% (contra el 66% de la jornada anterior).Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda recibe desde ayer a las 10 y hasta hoy a las 15, ofertas para la licitación de Letras del Tesoro en dólares a 175 días de plazo.• Dólar en el mundoEl euro caía el miércoles por debajo de 1,13 dólares después de que Italia volvió a presentar su proyecto presupuestario para el próximo año a la Comisión Europea.Las principales monedas se negociaban en rangos ajustados, con el dólar bajando desde un máximo de 16 meses a medida que los inversores tomaban ganancias.El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a otras seis monedas importantes, operaba el miércoles en 97,201, una baja de 0,1%. El índice alcanzó el lunes un máximo de 16 meses de 97,69.&bull: Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 60%.En el ROFEX, se operaron u$s 567 millones, de los cuales más del 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,20 y $ 38,66; con tasas del 66,49% y 55,05% TNA. Los futuros del ROFEX mostraron subas promedio de más de $ 0,50; convalidando la suba del spot, que subió 0,47 centavos.Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron u$s 65 millones hasta los u$s 52.923 millones.