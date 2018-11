El dólar retrocede 21 centavos a $ 36,74

El dólar inicia noviembre con una caída de 21 centavos a $ 36,74 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio y de esta manera, se acerca a la parte baja de banda de intervención cambiaria establecida por el BCRA. Sucede luego de que el billete verde cerrara el miércoles en su menor valor en dos meses, presionado por un acelerado ingreso de divisas estimulado por las altas tasas en pesos.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocede 45 centavos a $ 35,50.



En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 36,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" se hundió ayer 40 centavos a $ 36,68.



Vale decir que en el cierre del primer mes del nuevo esquema cambiario de flotación entre bandas, el dólar se hundió 82 centavos y perforó los $ 37. Así, acumuló durante el mes un derrape del 11,8% o $ 4,96, desde los $ 41,94 de fines de septiembre.



"La cotización se desplomó por una acelerada oferta de divisas financieras apostando al ´carry-trade´", dijo un analista a este medio.



En ese marco, el dólar mayorista cayó 76 centavos y quebró los $ 36, tocando también mínimos en dos meses. La moneda culminó en $ 35,95, su nivel más cercano a la banda inferior (hoy en torno a $ 35) desde que comenzó el programa de control de la base monetaria.



"La intensidad de la oferta barrió la débil resistencia de la demanda y provocó una fuerte caída del tipo de cambio, inusualmente en el último día del mes", comentó el analista Gustavo Quintana.



Así, en el primer mes del nuevo esquema monetario y cambiario, el dólar mayorista anotó una caída del 12,8% o $ 5,30 (desde los $ 41,25). La cotización de la divisa norteamericana no exhibía una baja mensual desde julio pasado. En el año, el incremento retrocedió algunas posiciones hasta alcanzar el 92,8%.



"La apuesta es que las elevadas tasas, más allá del gradual descenso ensayado en las últimas licitaciones de Leliq, seguirán vigentes a corto plazo ante la lucha por bajar inflación", sostuvo el economista Gustavo Ber.



Por ello es que los rendimientos que consiguen bancos e inversores, en distintos activos y a distintos plazos, incluso - sin riesgo de tipo de cambio - utilizando futuros en el sistema ROFEX (seguro de cambio a plazo) impulsaron el desarme de posiciones dolarizadas, dijo el analista Fernando Izzo.



Advierten en el mercado, de igual manera, que "la acelerada apreciación del peso está incubando un renovado atraso cambiario, por lo cual no resulta sustentable esta dinámica en el tiempo, y son solo apuestas tácticas que generan una innecesaria volatilidad".



Mientras tanto, el Banco Central aprovechó la fuerte baja del dólar para convalidar el miércoles una caída de dos puntos porcentuales en la tasa de las Leliq, que terminó el mes en el 68,048% anual. Se trató del cuarto recorte en forma consecutiva.



La autoridad monetaria colocó $154.492 millones (unos 4.297 millones de dólares) en Letras de Liquidez a siete días, frente a un vencimiento de $ 159.136 millones. El rendimiento promedio del 68,048% anual, el más bajo desde el 1 de octubre pasado (67,18%), día en el que debutaba el nuevo esquema monetario. En tanto, la tasa máxima de corte se ubicó en el 69,99% anual.

• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 67%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.479 millones, de los cuales se pactó a octubre a $ 36,20, el último operado que compensa contra el cambio de referencia, que quedó en $ 36,1967. Noviembre y diciembre terminaron a $ 37,6400 y $ 38,9900; con tasas del 57,20% y 50,60% TNA, respectivamente. Los futuros del ROFEX mostraron bajas promedio de 70 centavos, acompañando la caída del spot.En el mercado informal, en tanto, el blue se derrumbó 50 centavos a $ 36,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" se hundió ayer 40 centavos a $ 36,68.Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 6.175 millones hasta los u$s 54.042 millones, producto del ingreso de u$s 5.631 millones correspondientes al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional.