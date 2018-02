El dólar retomó impulso y llegó a $20,22

En el mercado mayorista, la divisa ascendió cuatro centavos y medio a $ 19,94, impulsada por una activa demanda por cobertura, que neutralizó la baja del martes. El Banco Nación cerró el tipo de cambio para la transferencia en $ 19,925 y el dólar billete a $ 20,1500 vendedor.





La divisa norteamericana alternó subas y bajas en una rueda que mostró un moderado volumen de negocios (u$s 693,1 millones) en comparación con el promedio del mes. La oferta y la demanda se fueron alternando en el dominio durante el desarrollo de la jornada, resaltaron en las mesas.





El máximo del día se registró a poco de iniciadas las operaciones cuando la divisa alcanzó los $ 19,98. El tipo de cambio se mantuvo por encima de los $ 19,90 durante gran parte de la sesión hasta que al promediar el segundo tramo de la jornada los ingresos desde el exterior deprimieron la cotización llevándola a mínimos en los $ 19,86. La recuperación exhibida por la demanda en la última media hora generó un rebote que llevó al dólar al nivel visto en el final de la rueda.





"El retroceso experimentado ayer por el dólar no pudo mantenerse en la fecha y reaparición de dolarización mediante, volvió a posicionarse por encima de los $ 19,90 con cierta comodidad", manifestó el analista Gustavo Quinatana.





Sin alcanzar los máximos de febrero, anotados en el final de la primera semana plena del mes, "el tipo de cambio mantiene un sesgo alcista que en lo que en los últimos días generó un avance de dieciséis centavos y medio respecto del cierre del viernes pasado y permite mantener un pronóstico de un piso más próximo a los $ 20 para los próximos días", pronosticó el especialista.





Fuentes del mercado remarcaron que la actividad financiera en el microcentro porteño se vio en cierta forma afectada por la marcha convocada por el sindicato de camioneros contra las políticas del Gobierno de Mauricio Macri.





Más allá de la suba de los últimos días, "los fundamentals locales siguen apuntando a un tipo de cambio retrasado en términos reales por una política monetaria restrictiva con metas de inflación vía tasa, más la entrada de capitales por endeudamiento con el exterior", señaló un informe de Neix.





Agregó que para abril-mayo se espera el ingreso de la cosecha gruesa del agro. En ese sentido y con horizonte de mediano plazo, "ambos factores tenderían a estabilizar la cotización del dólar".





En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó en baja a un promedio del 26,5%. En tanto, las tsas de Lebac en el mercado secundario bajaron levemente hasta el 26,65% para el plazo de 28 días.





En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 630 millones, de los cuales más del 30% se negoció a fin de febrero a $ 19,985, con una tasa implícita de 15,70%. El plazo más largo pactado fue mayo, que cerró a $ 21,045, a una tasa del 20,72% TNA. Los plazos quedaron con mixtos con variaciones promedio de no más de dos centavos, no convalidando la suba de siete centavos del spot.





En la plaza paralela, el blue sumó 14 centavos a $ 20,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió ayer 13 centavos a $ 19,98.





Adicionalmente, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 76 millones hasta los u$s 62.216 millones.





Dólar en el mundo





La divisa estadounidense se apreciaba este miércoles y ampliaba su recuperación desde los mínimos en tres años a los que bajó la semana pasada, respaldado por un alza en los rendimientos de los bonos de maduración corta del Tesoro y antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.





El índice dólar subía un 0,3%, a 89,957 unidades, luego de haber alcanzado durante la sesión máximos en una semana a 89,998 unidades.





El rendimiento de los bonos a 2 años del Tesoro estadounidense trepó durante la sesión a 2,282%, un máximo en nueve años. "Esta suba de los rendimientos ha sido beneficiosa para el dólar", dijo Sireen Harajli, estratega de monedas de Mizuho en Nueva York.





El dólar sufrió una ola vendedora en los últimos meses por temores a que la reforma impositiva aprobada en Estados Unidos y los planes de un mayor gasto gubernamental pudieran ampliar el déficit, y a que el Gobierno estadounidense esté detrás de una estrategia de dólar débil.





El índice dólar, que tocó un mínimo en más de tres años a 88,253 la semana pasada, acumula un avance de más del 0,8 por ciento esta semana, que varios analistas relacionan con una toma de ganancia en otras monedas. "El mercado se está volviendo un poco más cauto a la hora de quedar corto en dólares muy agresivamente", afirmó Harajli.





(Fuente: Ámbito)