El dólar rebota sobre en la banda y vuelve a la zona de no intervención

El dólar en el segmento mayorista sube siete centavos y medio a $ 37,38, por encima de la zona de no intervención (hoy en u$s 37,307) que estableció el Banco Central a partir del último acuerdo con el FMI. De esta manera, la autoridad monetaria no intervendrá con la comprar de hasta u$s 50 millones diarios emitiendo pesos tal como se preveía en caso de que se mantuviera la cotización por debajo de la banda inferior.





En tanto, el billete verde en el segmento minorista gana cinco centavos este martes a $ 38,46 en bancos y agencia de la city porteña, según el promedio.





En el mercado informal, el blue opera estable a $ 39,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Por otra parte, el "contado con liqui" descendió el viernes 14 centavos a $ 37,47.





Cabe recordar que ayer el dólar perforó el piso de la zona de no intervención (el amrtes fue de $ 37,284) aunque terminó cayendo seis centavos y medio a $ 37,305 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que habilitó al Banco Central a convalidar una baja en la tasa de referencia en pesos. De esa manera, la divisa anotó su sexta caída en fila en el segmento mayorista.





Se dio en sintonía con el segmento minorista, donde el dólar cedió un centavo a $ 38,41 y anotó su sexta caída consecutiva.





"Sucedió debido a que siguieron ingresando fondos de inversionistas locales y extranjeros, además de ofrecimientos de exportadores cerealeros liquidando", destacaron desde ABC Mercado de Cambios. Y agregaron que otros de los motivos de la caída de la divisa se debieron al cambio de humor a nivel global y a la baja del dólar contra las monedas extranjeras.





Como es habitual, el BCRA efectuó una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y convalidó una baja de la tasa de referencia. El monto adjudicado fue de $ 193.244 millones, a una tasa máxima adjudicada de 59,3%. La tasa promedio de corte se ubicó en 58,964% (el viernes fue del 59,287%), siendo la tasa mínima adjudicada de 58,496%.





La divisa norteamericana operó nuevamente con tendencia mixta en una rueda que tuvo una leve recuperación en el volumen negociado. Los precios exhibieron una suba inicial que no pudo sostenerse en el segundo tramo de la sesión.





En tanto, Salvador Di Stefano, de Agroeducación, consideró que el dólar debería estar arriba de los 40 pesos y que el Gobierno trabaja para un escenario de tasas altas y dólar bajo. "Esto no favorece a la cadena de producción agrícola, tampoco a la exportación", destacó.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 53%.





En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 495 millones, de los cuales más del 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 38,58 y $ 39,95; con tasas del 51,98% y 49,77% respectivamente. Ambos quedaron con bajas promedio de más en el entorno de los $ 0,20.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el lunes u$s 21 millones a u$s 65.737 millones.