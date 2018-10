El dólar rebota 54 centavos, luego de tres bajas al hilo por el efecto súper tasa

Luego de tres ruedas consecutivas en baja, el dólar rebota 54 centavos este jueves a $ 39,25 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos. Sucede como consecuencia de la fortaleza de la moneda estadounidense, alentada por el aumento de tasas de interés y los temores a una guerra comercial mundial, señalaron operadores.



El alza de la cotización en el segmento minorista se condice con la del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepa 81 centavos a $ 38,50.



Cabe recordar que el billete verde viene de anotar ayer su tercera caída en fila, presionado por las altísimas tasas de interés en pesos, que llegaron hasta el 74%.



Con muchos altibajos y cambios bruscos en su cotización, pero siempre con tendencia declinante, el dólar, que perforó durante la jornada los $ 38,50, perdió posiciones nuevamente en un escenario donde prevalecieron las inversiones en pesos con tasas de hasta el 74%, en el marco del nuevo esquema de política monetaria que incluye un sistema de control de la base monetaria y un rango de flotación cambiaria.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa descendió 41 centavos a $ 37,69 para la venta, después de tocar un mínimo de $ 37,20 (90 centavos debajo del cierre previo) en el arranque de la jornada, y un máximo de $ 38,10 en horas del mediodía, en una rueda que tuvo un acotado volumen negociado (apenas u$s 396,5 millones, un 18% menos que el martes).



Sobre el final de la jornada, y luego de que el BCRA realizara una nueva licitación de Leliq,se acentuó el desarme de posiciones y en consecuencia el tipo de cambio perdió el impulso obtenido para cerrar alejado de los máximos del día.



Hacia el cierre de la jornada cambiaria, el Banco Central adjudicó $ 109.520 millones (unos 2.894 millones de dólares) en Letras de Liquidez Leliq a siete días, con un rendimiento promedio del 71,267%, por arriba de una operatoria similar en la víspera. La tasa máxima subastada fue de 74,037% anual, en una subasta en la que vencían unos $ 123.000 millones (que estaban colocados a una tasa del 60%) en este instrumento exclusivo para los bancos.



Mientras el BCRA logra contener la escalada del dólar con altos retornos en pesos, en el mercado advierten que "estas tasas de interés tan altas no son sostenible en el mediano plazo. "Es una medicina muy dura con efectos colaterales como la profundización de la recesión", dijo el economista Gusta Ber.



• Otros mercados de dinero



En la plaza paralela, y a contramano del dólar oficial, el blue subió 50 centavos a $ 39, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se hundió 42 centavos a $ 38,15.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 65%. En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 502 millones, de los cuales más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 39,40 y $ 41,12; con tasas del 59,14% y 57,27% TNA. Los plazos continuaron con la tendencia a la baja en línea con el spot, cayendo 55 centavos promedio.



En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 45 millones hasta los u$s 48.957 millones.

Fuente: ámbito