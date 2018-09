El dólar rebota a $38,20 en la previa al acuerdo con el FMI

Fuente: ámbito

El dólar sube cuatro centavos este lunes a $ 38,14 y corta una racha de tres caídas en fila en bancos y agencias de la city porteña. En tanto, el mercado se encuentra expectante respecto al acuerdo (ampliado) entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI y a la licitación de Letes que comienza mañana y finaliza el miércoles a las 15.Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 25 centavos a $ 37,40.Caba destacar que las autoridades argentinas y los técnicos del Fondo Monetario Internacional trabajaron todo el fin de semana negociando el acuerdo stand by, en un intento de terminar con la crisis cambiaria que afecta al mercado local desde hace ya más de cuatro meses.En ese sentido, y como informó Ámbito Financiero, fuentes de la Casa Rosada se entusiasman señalando que será un acuerdo "excelente", que incluiría anticipo de fondos del entendimiento ya vigente y apoyos adicionales por una cifra del orden de los u$s 20.000 millones que cubrirían necesidades financieras hasta el año 2021.La idea propuesta por el Gobierno es establecer un esquema de bandas para acotar los movimientos de las divisas. No obstante, todavía quedan aspectos por definir. Uno de ellos -afirman- es el nivel base que se tomará para el ajuste del tipo de cambio. Según trascendió el Gobierno argentino aspira a una banda del orden de los 36 a 40 pesos. En cambio, los técnicos del FMI querrían una banda más amplia y también valores más extremos.Mientras tanto, se confirma por estas horas que en el marco de las negociaciones con el organismo de crédito, el Gobierno mira plenamente a los mercados, buscando resolver la alta inflación y tratando de controlar el tipo de cambio, y para eso piensa en el "crawling peg" para anclar las expectativas.La semana pasada, fuertes ingresos de divisas alentados por la expectativa de una flotación "controlada" por parte del BCRA y altas tasas en pesos derrumbaron al dólar, que se hundió un 5,8% a $ 38,16, su menor valor en dos semanas.El billete oficial anotó el último viernes su tercera merma consecutiva al ceder 83 centavos, en bancos y agencias de cambio de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se desplomó $ 1,05 (-2,7%) a $ 37,15, por ventas privadas de dólares - y sin intervención oficial - , ante inversores alentados por altas tasas en pesos tras las recientes licitaciones de Lecap y Lebac, y a la espera de otro acuerdo con el FMI.De esta forma, la moneda que se negocia en el segmento mayorista acumuló en la semana una fuerte caída de $ 2,71 (-6,8%), una baja casi equivalente a la suba registrada en los cinco días previosPara parte del mercado, tener ahora dólares "es un mal negocio", ante las masivas suscripciones de letras, sobre todo Lecaps, con plazos desde 132 días hasta 365 días, y con tasas de entre 48,90% y 50,5%."Está a la vista que volvió el ´carry trade´", coinciden en la plaza, sobre todo después de que este viernes dos grandes bancos extranjeros - el BNP Paribas y el JP. Morgan, según pudo saber ámbito.com - decidieron ingresar una importante cantidad de divisas para apostar al negocio de los pesos.En el mercado informal, el blue retrocedió 75 centavos a $ 38,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" se hundió 86 centavos a $ 37,31.En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 58%. En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 679 millones, de los cuales el 60% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 37,20 y $ 38,51, a una tasa del 5,46% y 33,41% TNA, respectivamente. Los plazos mostraron bajas promedio de $ 1,30, en línea con la caída final del spot.En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron después de varias jornadas gracias a los ingresos de divisas derivados de la colocación de Lecaps del día miércoles: subieron en u$s 579 millones a u$s 49.561 millones, aunque en la semana bajaron en más de u$s 470 millones.• Dólar en el mundoEl dólar bajaba el lunes, borrando sus ganancias previas, mientras los inversores buscaban nuevas pistas para extender un repunte de varios meses de la moneda estadounidense antes de una ampliamente prevista alza de tasas de interés del banco central de Estados Unidos esta semana.Con los pronósticos del mercado de nuevas alzas de tasas de parte de la Reserva Federal en línea con la idea de los funcionarios, de alrededor de tres subidas más tras el posible incremento de un cuarto de punto porcentual esta semana, los analistas dijeron que sólo unos datos inesperadamente fuertes cambiarían esas apuestas."El repunte del dólar necesita más energía y eso deberá venir ya sea de un gran cambio en las expectativas de alzas de tasas o sorpresas alcistas en los datos de inflación y salarios", dijo Lee Hardman, estratega de monedas de MUFG en Londres.