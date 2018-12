El dólar opera estable a $ 39,25 luego de su carrera en ascenso

El dólar opera estable este martes a $ 39,25 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. Sucede en medio de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se decidirá sobre un alza en la tasa de interés.





El billete se desacopla del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa cae 6 centavos a $ 38,20.





En el mercado informal, por su parte, el blue opera estable a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó el viernes 25 centavos a $ 37,84.





Cabe destacar que el banco central estadounidense (Reserva Federal) se reunirá este martes y miércoles para decidir sobre el costo del crédito y además entregará proyecciones económicas y de incrementos en los fondos federales. Asimismo, el jefe del organismo, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa tras el encuentro.





La Fed subiría el tipo referencial a un día en un cuarto de punto porcentual desde el actual rango de 2% a 2,25%. El organismo ha subido sus tasas tres veces este año y en las minutas de su último encuentro aseguró que otro incremento estaría justificado muy pronto, pero abrieron el debate respecto a cuándo tomar una pausa.





El lunes, en un escenario global complicado, el billete verde subió nueve y anotó su tercera alza consecutiva.





Se dio en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó nueve centavos a $ 38,26, luego de tocar máximos en $ 38,52, en una rueda en la que el Banco Central llevó a cabo una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 9 días de plazo, con un monto adjudicado de $ 120.515 millones, a una tasa promedio que se ubicó en 59,41% (el viernes fue de 59,08%).





El operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio afirmó que "la segunda quincena de diciembre se inicia con el tipo de cambio mayorista con un piso por ahora arriba de los $ 38, un rango que no se repite desde fines de noviembre pasado y que sugiere para fines de diciembre un valor algo más elevado que el conseguido hasta el lunes".





Dólar en el mundo

El dólar tocaba un mínimo de seis días el martes, ya que los inversores deshacían apuestas largas sobre la moneda, anticipando que la Reserva Federal podría ralentizar el ritmo de subidas de las tasas de interés cuando acabe su reunión de esta semana.





El desplome en Wall Street se agudizó por la reciente debilidad de los datos económicos a nivel mundial, que fortaleció la visión de que el esperado aumento de tasas que podría anunciar la Fed el miércoles marcará el fin a tres años de alzas estables.





El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacados rivales, cedía un 0,4%, a 96,699, su mínimo en seis días. La semana pasada, la moneda estadounidense tuvo su mejor desempeño semanal desde septiembre, tocando un pico de 18 meses.





Otros mercados de dinero

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 57%.





En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 859 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38,98 y $ 40,82 con tasas del 62,44% y 54,27% TNA, respectivamente. Los futuros en promedio bajaron algo más de $ 0,10; debido a que la suba del spot no compensó la tasa por los días pasados.





Por último, las reservas internacionales del BCRA subieron u$s 8.729 millones y finalizaron en u$s 58.616 millones debido a que se efectuó la ampliación del intercambio de monedas (swap) con China por CNY 60.000 millones (equivalente a u$s 8.725 millones).