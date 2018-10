El dólar opera estable a $ 37,29, luego del exitoso desarme de las lebac

Fuente: ámbito

Superada la tercera etapa de desarme de Lebac, el dólar opera estable este jueves a $ 37,29 en bancos y agencias de la cityporteña, según el promedio.En tanto ayer, el Banco Central captó $ 76.212 millones a través de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa de 72,66%, al tiempo que el Ministerio de Hacienda colocó Letras Capitalizables en Pesos (Lecap) por $ 75.000 millones para absorver la expansión de pesos que dejó un nuevo "supermartes" de Lebac. No obstante, el dólar registró su primera suba en casi dos semanas, al rebotar 19 centavos a $ 37,29.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 18 centavos a $ 36,18, luego de tocar un valor tope intradiario de $ 36,50 al promediar la jornada.Faltando 15 minutos para el epílogo se conoció el resultado de la operatoria en la que el Central colocó $ 185.053 millones, unos $ 77.000 millones más del monto que vencía, a una tasa promedio del 72,66%, 0,463 puntos superior a la de la jornada previa, y con un máximo del 73,92% (idéntico al del martes).• Dólar en el mundoEl dólar retrocedía el jueves desde un máximo de una semana, mientras los inversores tomaban ganancias después de un repunte alentado por las minutas de la Fed que indicaron que hay previstos más aumentos de las tasas de interés estadounidenses.Una pausa en la subida del dólar impulsaba a las monedas de los mercados emergentes, lideradas por la lira turca. El apetito por el riesgo se mezclaba, de todas maneras, con apreciaciones del franco suizo y el yen japonés.Cabe destacar que todas las autoridades de la Reserva Federal estuvieron a favor de subir las tasas de interés el mes pasado, en una reunión en la que en general también concordaron que el costo del endeudamiento seguiría aumentando, según las minutas del encuentro de septiembre divulgadas el miércoles.Estrategas de Goldman Sachs dijeron que las minutas confirmaron las expectativas del mercado de un aumento de la tasa en diciembre. Se esperan dos más el próximo año, según los mercados.• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó ayer a un promedio del 67%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.471 millones, de los cuales más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 36,90 y $ 38,50; con tasas del 51,88% y 53,19% TNA.Los plazos quedaron mixtos subiendo sólo octubre y noviembre, un promedio de diez centavos. Y a partir del mes de diciembre, con caídas de veinte centavos, hasta marzo de 2019.En oposición a la tendencia del dólar oficial, el blue retrocedió 10 centavos a $ 37,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió 11 centavos centavos a $ 36,31.Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 184 millones hasta los u$s 48.267 millones.