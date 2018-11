El dólar opera estable a $37,01, luego de tres sobresaltos al hilo

Luego de anotar su tercer avance en fila, el dólar opera estable este jueves a $ 37,01 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos.



Cabe recordar que ayer, el billete verde subió cinco centavos a $ 37,01 con lo que tocó su mayor valor en dos semanas y acumuló su tercer avance en fila.



De esta manera, el dólar se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa retrocedió 15 centavos a $ 35,90 luego de tocar máximos en $ 36,30 por una orden genuina de compra en la mitad de la jornada en una rueda en la que los inversores estuvieron atentos a una nueva licitación de Letes.



"Los inversores especularon con el tipo de cambio de referencia del martes ($ 35,885) con el cual se podía comprar dólares a través de la licitación de Letras del Tesoro en dólares que subastó Hacienda. Esto hizo que sobre el cierre de la rueda se redujera la oferta por encima de dicho precio y cayera la cotización, que perforó los $ 36", explicaron desde ABC Mercado de Cambios.



Detallaron que ese tipo de referencia "se convirtió en un piso del precio del dólar en el mercado de cambios ya que los bancos comenzaron a vender sus dólares por encima de la figura de $ 36".



Tras el cierre del mercado, el ministerio de Hacienda anunció que colocó US$ 1.350 millones en Letras del Tesoro en Dólares a 175 días, que devengará un interés anual de 4,75%.



Ante el nivel de demanda, la Secretaría de Finanzas aplicó un factor de prorrateo de 93,30% el tramo competitivo y adjudicó los US$ 1.350 millones a un precio de corte de US$ 977,73 por cada 1.000 de valor nominal.



Asimismo, la baja del mayorista se produjo pese a que el Banco Central convalidó por octava rueda consecutiva un recorte en la tasa de Leliq a ocho días en la subasta del día. El monto adjudicado fue de $ 174.745 millones con una tasa promedio del 63,3% (el martes había quedado a 65,04%) y un retorno máximo adjudicado de 64,1%.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 58%.



En el ROFEX, se negociaron u$s 773 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre noviembre y diciembre con precios finales a $ 37,02 y $ 38,48 respectivamente y tasas del 71,17% y 55,81% TNA.



En el mercado informal, en tanto, el blue cerró estable a $ 36, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" subió ayer 70 centavos a $ 36,14.



Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron el miércoles a u$s 95 millones hasta los u$s 52831 millones.