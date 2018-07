El dólar opera estable a 28,80 pesos

Con el mercado atento al resultado de la licitación de Letes que podrán ser canejadas por Lebac, el dólar borra la baja inicial de hasta 5 centavos y opera estable este jueves a $ 28,80 en bancos y agencias de la city porteña.



En tanto, el blue asciende 17 centavos a $ 29,12, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



En el Mercado Único Libre de Cambio (MULC), el dólar se acomoda en un rango de $ 28,14/28,17, poco más de siete centavos arriba de la apertura.



El Banco Central volvió a realizar hoy la subasta diaria de u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El precio promedio de corte se ubicó en $ 28,2139, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 28,1990.



La de este jueves será una jornada relevante ya que se conocerá el resultado de la licitación de Letes a un año, que se pueden suscribir en pesos, dólares o canjeando Lebac. El Gobierno busca de esta manera financiarse en el mercado local y atraer pesos para evitar que vayan al dólar y descomprimir el mercado cambiario.



"Para la suscripción de Letes con Lebac, el monto efectivo en dólares estadounidenses de las Letes adjudicadas se convertirá a pesos al tipo de cambio establecido de acuerdo con la Comunicación "A" 3500 del día miércoles 4 de julio de 2018 de $ 28,0317 por cada dólar estadounidense", señaló en Ministerio de Hacienda en su página web. Los operadores esperan que se tomen alrededor de u$s 2.000 millones con un rendimiento que debería promediar un piso del 4,5%.



Cabe recordar que la cartera que conduce Nicolás Dujovne extendió la licitación de Letras del Tesoro con vencimiento el 26 de julio de 2019 hasta hoy a las 15 debido a la "solicitud de potenciales participantes y en virtud de los tiempos acotados para su implementación".