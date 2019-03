El dólar opera por encima de $ 42 y la suba de la tasa de Leliq no alcanza

A la espera de una nueva doble subasta de Leliq , el dólar opera en alza este miércoles y aumenta 11 centavos a $ 42,63 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Cabe recordar que el Banco Central convalidó el martes un nuevo aumento de la tasa de Letras de Liquidez, al implementar, al igual que el viernes, un desdoblamiento en dos etapas de la subasta diaria, para dar "certeza financiera y controlar la liquidez circulante".





En el segmento mayorista, en tanto, la divisa subió 20 centavos a $ 41,50 - valor intermedio de la zona de no intervención oficial-, luego de un comienzo que insinuó un repliegue de su cotización.





"La suba de tasas dispuesta por la autoridad monetaria no tuvo un efecto disuasivo significativo y no logró interrumpir el nuevo avance del dólar, en un escenario en el que el flujo de la oferta todavía no se muestra con la intensidad esperada", afirmó el analista Gustavo Quintana.





El BCRA subastó Leliq por un total de $ 200.000 millones, con una tasa promedio del 62,119%, producto de una primera subasta con corte en un 61,234% y del 62,548% en la segunda.





La autoridad monetaria anunció que durante el resto de la semana hará dos licitaciones diarias de Leliq. Este instrumento financiero, destinado exclusivamente a los bancos, pasó el umbral del billón de pesos como stock, remarcaron operadores.







En el mercado informal, el blue aumentó 25 centavos a $ 41,25, de acuerdo con el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El contado con liquidación, en tanto, bajó ayer 11 centavos a $ 41,32.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó a un promedio del 53%.

Y en la plaza de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 924 millones de este monto, casi el 73% se pactó entre marzo y abril con precios finales de $ 42,54 y $ 44,40; con tasas a estos precios, del 48,14% y 52,05% (subas en los plazos cortos de 12 centavos, acompañando al spot).

Por último, las reservas del Banco Central subieron el martes u$s 114 millones hasta los u$s 68.638 millones.

Otros mercados del dinero