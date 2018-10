El dólar opera casi estable a $ 37,53, luego de dos ruedas en alza

Tras anotar dos ruedas consecutivas en alza, el dólar cede dos centaos este viernes a $ 37,53 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.El blue opera estable a $ 37,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió ayer 52 centavos centavos a $ 36,83.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa sube cinco centavos a $ 36,70, luego de comenzar la jornada a $ 36,60, cinco centavos abajo del cierre del jueves.En tanto ayer, por la liquidez excedente tras la tercera etapa de desarme de Lebac y en medio de una escasa oferta, el billete verde subió 25 centavos.En el segmento mayorista, la divisa ascendió 47 centavos a $ 36,65, luego de tocar mínimos en $ 36, en una rueda donde pareció influir el negativo clima externo, que se sumó a los factores locales.Como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 152.373 millones, con una tasa promedio de corte del 72,54% y un retorno máximo adjudicado de 73,90%.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 67%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 145 millones de para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes.En Rofex, donde se operaron $ 1.044 millones, más del 60 % se pactó a octubre y noviembre a 37,28 y $ 38,91, con tasas del 48,26% y 52,34% TNA.Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este jueves u$s 224 millones hasta los u$s 48.492 millones.