El dólar oficial cotizó a $ 90,79 y el informal tuvo una leve baja

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 146,37, en tanto que el denominado dólar MEP se incrementa en 0,2%, en $ 146,07 por unidad, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" marcó un retroceso de un peso, a $161 por unidad.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 12 centavos respecto a la víspera, en $ 85,12, mientras que en la semana ascendió 97 centavos (1,15%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 118,03 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 149,80.

Al analizar la operatoria de la jornada en el sector mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue otra jornada de bajo volumen de negocios, en la que la moneda estadounidense alcanzó nuevos máximos históricos de la mano de la regulación oficial.

De acuerdo con fuentes de mercado, la autoridad monetaria habría finalizado la rueda con un saldo neutro por su intervención oficial.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 145 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por US$ 31 millón y en el mercado de futuros Rofex se transaron operaciones por US$ 455 millones.