El dólar sin freno: marcó un nuevo récord y se vende a 23,40

El dólar Banco Nación (BNA) trepaba 1,10 pesos y se vendía así a 23,40 pesos, con lo que alcanzaba un nuevo techo.

La divisa había marcado su récord el pasado jueves 3 de mayo, cuando tocó los $ 23,30 y generó que el Banco Central (BCRA) anunciara un paquete de medidas para bajarlo.

En el mercado mayorista, la divisa saltaba casi un peso y rozaba los $ 23 en el MULC. En tanto, el dólar blue opera a $ 22.

"Hay una salida del peso y venta masiva de acciones de argentina. Martes negro. No genero la confianza suficiente las medidas del viernes", analizó en diálogo con El Cronista el economista Amilcar Collante.

Precisó que "los bonos en dólares también lo sufren: el century arriba de 8% rinde en dólares. Se desarman posiciones muy rápidamente y no encuentra piso el mercado".

El analista financiero Christian Buteler explicó que a la Argentina "le pegan todas y eso es porque el problema está adentro".

"Acá hay un sell off, se está saliendo de todos activos argentinos. Se están retirando", alertó.

Ayer, el dólar mayorista borró la baja inicial que llegó a ser de hasta 30 centavos en la apertura de la rueda, cuando comenzó operando a $ 21,50, y terminó 8 centavos arriba en el MULC a $ 21,96, sin intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado.

Los economistas ya elevan las proyecciones del dólar para diciembre para $ 26. Los expertos ya modificaron al alza las expectativas. Las previsiones van desde $ 23,50 a $ 26.

El economista Eduardo Levy Yeyati sostuvo hoy que "el dólar se ha va a mover en estos niveles actuales por un tiempo, o hasta inclusive un poco más alto". Señaló que más que a cuanto está el tipo de cambio, "lo que preocupa es el desarreglo asociado al traslado a precios y a la posición del ahorrista".

"Tener un dólar más alto te beneficia, te hace más competitivo, hace que las empresas intenten invertir para exportar, cosa que un tipo de cambio atrasado inhibe", indicó esta mañana en diálogo con FM Blue, el economista.

En ese sentido, explicó que "un tipo de dólar alto no es malo para la economía, si es cierto que tiene impactos sobre otras variables que haga que simplemente no puedas dejar libremente que el tipo de cambio vaya a $30. Por ejemplo, sobre la inflación y lo que eso significa no solo en términos de bienestar y distribución del ingreso, sino también sobre el comportamiento por ejemplo de los ahorristas sobre todo en pesos".

Fuente: El Cronista