El dólar continúa en picada y resiste la presión de la demanda

El dólar opera con una leve baja en el inicio de este jueves y se vende a $ 45,70 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.

Ayer, pese a la presión demandante característica de cada cierre de mes, un nuevo paro general contra el Gobierno, y el recrudecimiento de la guerra comercial, el dólar mantuvo su tendencia declinante en el mercado local, al ceder 10 centavos, muy cerca de su menor valor de mayo.

En medio de otra baja en la tasa de referencia en pesos - convalidada por el Banco Central -, el billete minorista anotó su segunda baja consecutiva este miércoles y tocó su mínimo en casi cuatro semanas (el pasado viernes 3 de mayo había cerrado a $ 45,55), a pesar de que la divisa estadounidense se apreció frente a las principales monedas del mundo, tras un nuevo capítulo en la disputa comercial entre EEUU y China.

En el segmento mayorista, en tanto, la moneda registró una merma mayor, de 24 centavos, para culminar a $ 44,45, niveles que no se repetían desde los primeros días del mes.

Producto de la medida de fuerza por parte de los principales gremios del país, las sucursales bancarias permanecieron cerradas, por lo que la operación de compra de divisas solo pudo concretarse vía home banking.

La divisa norteamericana mantuvo la tendencia de debilidad y declinación de los precios que se había verificado el martes y perdió nuevas posiciones de la mano de una oferta que excedió los pedidos de compra.

"La oferta volvió a presionar en el mercado y los precios del dólar cayeron nuevamente", remarcó un operador, quien además subrayó que para una jornada atípica como la de una huelga general el volumen no fue tan acotado.

El monto total operado bajó solo un 10% a u$s 716,4 millones, "nada mal para un día con paro general", describieron en la plaza.

Los máximos de la sesión se anotaron en los $ 44,75 con la primera operación formalizada. Pero los ingresos desde el exterior se manifestaron desde temprano en la rueda, generando una caída de la cotización que se detuvo al tocar mínimos en los $ 44,35 a media mañana.

Con algunas fluctuaciones y puntual recuperación verificada en el último tramo de la rueda, recortaron parcialmente la baja pero sin poder alterar definitivamente el rumbo bajista que se dio en la rueda.

El BCRA subastó otros u$s 60 millones a cuenta del Tesoro: en la primera licitación colocó u$s 28 millones, a un precio promedio de $ 44,5018 y un precio mínimo de $ 44,4800; mientras que en la segunda ofreció u$s 32 millones, a un precio promedio de $ 44,4461 y un mínimo de $ 44,4150.

Las medidas de fuerza gremiales dispuestas para la fecha no parecieron tener impacto significativo en la actividad del mercado local, que volvió a presentar un panorama de tranquilidad y evolución negativa de los precios del dólar.

"Ni la inminencia del cierre de mayo, con su ciclo habitual de compensaciones, ni las dificultades políticas derivadas del paro de hoy, pudieron torcer el rumbo que adoptó el dólar que parece haber entrado en un proceso de caída que por el momento no muestra signos de agotarse", comentaron desde PR Corredores de Cambio.

Tasa de Leliq

La tasa promedio de interés para las Letras de Liquidez (Leliq), equivalente a la tasa de política monetaria, mostró una nueva baja este miércoles y cerró en 70,747%, cinco puntos básicos por debajo del martes. El monto total adjudicado fue de $ 190.692 millones.

En la primera subasta el Banco Central adjudicó Leliq a 7 días de plazo por $145.333 millones la tasa promedio de corte de 70,753%, con una tasa mínima de 70,250% y una tasa máxima de 70,8954%.

Mientras que en la segunda subasta adjudicó $ 45.359 millones a una tasa promedio de corte de 70,726%, siendo la tasa mínima adjudicada de 70,250% y máxima de 70,8900%.

Dólar en el mundo

A pesar de que los inversores se concentraron en refugiar su dinero en bonos y oro -y en menos medida en el yen y el franco suizo-, el dólar subió este miércoles en el mundo, sin que se aviste un final pronto a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El nerviosismo de los inversores se intensificó después de que el Diario del Pueblo, operado por el gobernante Partido Comunista de China, dijo que Pekín está listo para usar las "tierras raras", un grupo de 17 elementos químicos utilizados desde productos electrónicos hasta equipos militares, como forma de presión en la guerra comercial con Washington.

La ola de aversión al riesgo hundió a los rendimientos de los bonos soberanos en todo el mundo. El retorno del bono referencial estadounidense a 10 años bajó a su menor nivel desde septiembre del 2017.

El temor por la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo provocó una ola de ventas de monedas de mercados emergentes como el rand sudafricano, el dólar australiano y el dólar neozelandés.

Sin embargo, la disputa comercial no tuvo demasiado ni en el real brasileño, que se apreció más de 1%, ni en el peso argentino, que se fortaleció 0,5%.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra el euro, el yen, la libra esterlina y otras tres monedas, subió un 0,2% a 98,173. En tanto, el yuan chino cayó a 6,9130 unidades por dólar, cerca de un mínimo de cinco meses y medio.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años cayeron a 2,219% más temprano el miércoles, su menor nivel desde septiembre de 2017, mientras que los precios del oro subieron un 0,2% a 1.281 dólares la onza, impulsados por la demanda de refugio.

"No vamos a salir de esta volatilidad", dijo Ellis Phifer, estratega senior de mercado en Raymond James en Memphis, Tennessee.

Blue, dólar futuro y reservas

En el segmento informal de la plaza local, por su parte, el dólar blue cerró sin variantes a $ 46,20, según constató este medio en cuevas del microcentro porteño.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 69%.

En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 1.365 millones (un 25 % menos que el martes), todos los plazos bajaron en promedio más de 30 centavos.

Los primeros meses concentraron el 60% del total operado, y los precios finales para mayo y junio terminaron negociándose a $ 44,64 y $ 46,81 (TNA 78,01% y 60,56%). En octubre se operaron u$s 30 millones, finalizando a $ 56,65 (TNA 64,63%).

Operadores indicaron que en los últimos días el BCRA recompró buena parte de las posiciones vendidas durante abril en este mercado. "Se habla de la mitad, esto disparó las tasas implícitas de los futuros. Hay que tener en cuenta que es fin de mes y puede haber volatilidad, aunque se aguantó muy bien el rolleo de las Lecaps", dijo un operador a ámbito.com.

Con relación a las tasas implícitas, en el mercado remarcan el hecho que se están pagando por encima de las de las Lecaps, lo que da la idea de que "los precios están caros".

En este contexto, algunos recomiendan "seguir haciendo tasa pero corta, de 30 días, para luego entrar de lleno en la dinámica electoral".

Por último, las reservas brutas del Banco Central cayeron otros u$s 585 millones este miércoles a u$s 64.679 millones, tras efectivizarse un nuevo pago de deuda a acreedores internacionales.

"Se registró un último pago al Club de París por u$s 459 millones. Sumado a los u$s 60 millones, a cuenta de Hacienda", dijeron fuentes de la autoridad monetaria.