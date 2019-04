El dólar continúa con estabilidad y se vende a $ 44,22

El dólar opera este jueves a $ 44,22 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Ayer, el billete retrocedió 30 centavos en medio de una mayor oferta de los agroexportadores y pese a una nueva baja de tasas.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa perdió 34 centavos a $ 43,01, un nivel cercano al exhibido a principios de abril.





En este contexto, el Banco Central (BCRA) colocó en la segunda subasta Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 39.042 millones a una tasa promedio del 66,734%, contra una tasa del 66,76% en la licitación previa.





Esta subasta anotó un rendimiento máximo del 66,98% y un mínimo del 66,50% en el plazo de siete días.





La tasa de referencia para las 'Leliq' fue del 66,755%, con una absorción total de $ 199.637 millones (liberó $ 2.240 millones). "La nueva baja en la tasa de las LELIQ no tuvo efecto en la evolución del dólar en el segmento mayorista, hoy muy impactado por los ingresos desde el exterior", señaló el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





"Desde el miércoles, se notaron ingresos de divisas debido a una entrada de capitales de trabajo de empresas para inversiones por un monto importante y a las liquidaciones del sector agroexportador (aunque el lunes ingresó u$s 128 millones y el martes sólo u$s 60 millones por la baja de 35 centavos del dólar)", destacó el analista Fernando Izzo.





El operador de ABC Mercado de Cambios puntualizó que "en esta rueda, quedó seguramente remanentes de dichas órdenes de venta de la divisa ya que de movida el mercado de cambios abrió con un "gap" negativo de 10 centavos a $ 43,25 y siguió durante la jornada ofrecido el dólar, hasta llegar a un mínimo de $ 42,89".





Izzo estimó que "hoy, los exportadores cerealeros disminuyeron sus ventas por la caída del valor de la divisa, ya que se registró un nuevo aumento del volumen de más de u$s 130 millones hasta u$s 775 millones".





Desde PR Corredores de Cambio, en tanto, señalaron que "el incremento de las ventas al exterior, sumado al anuncio de las próximas subastas de divisas oficiales parecieron haber generado el efecto disuasivo suficiente como para desarmar la presión cambiaria y vuelven a instalar la sensación de tranquilidad que quita el foco de atención sobre la evolución de los pecios del dólar".

Otros mercados





En la plaza informal, el blue se mantuvo estable a $ 44, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió 36 centavos a $ 43,05.





En el mercado de dinero entre bancos el call money se operaba estable alrededor del 64%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 169 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes.





En el Rofex, donde se negociaron u$s 974 millones, más del 50% fue en los más cortos siendo los precios de abril y mayo, $ 44,08 y $ 45,98 (con tasas del 45,40% y 49,42%).





Todos los plazos hasta septiembre bajaron más de 50 centavos, cuando el spot sólo bajo 34 centavos respecto del día previo. Por lo que los plazos convalidaron una tendencia más pronunciada a la baja.





Por último, las reservas brutas del BCRA cayeron u$s 147 millones a u$s 77.331 millones, un día después de haber recibido u$s 10.835 millones del cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).