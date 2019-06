El dólar comienza el mes en baja y perfora los $46

En línea con la región, el dólar abre junio con un descenso de 12 centavos a $ 45,98 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Se da en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cae un centavo a $ 44,75.





En el segmento informal, el blue abre a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 109.744 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,697%. En tanto, la tasa mínima adjudicada fue de 70,445% y la máxima de 70,79%.





El viernes la autoridad monetaria convalidó el último viernes una baja de tasas de las Leliq de apenas dos puntos básicos por encima del cierre del jueves, al finalizar a 70,730%.





Asimismo, el BCRA llevó a cabo, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta de 30 millones de dólares a un precio promedio de $ 44,7604, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 44,75.





Cabe recordar que en el último día de mayo, la moneda estadounidense retomó su marcha alcista luego de tres bajas consecutivas en el segmento minorista y trepó 45 centavos a $ 46,10, sensibilizado por eventos internacionales, en particular, por la fuerte devaluación que sufrió el peso mexicano después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al país azteca.





Así y todo, el billete acumuló solo un aumento de 74 centavos (+1,6%) durante mayo, el menor desde febrero, producto de una sólida liquidación del agro, pero también por la posibilidad de que el Banco Central pueda intervenir dentro de la zona de referencia (exzona de no intervención), tal como lo anunció a fines de abril - con el aval del FMI -, más allá de que aún no hizo uso de esta facultad.





Y por su supuesto, influyeron las altas tasas de interés en pesos, que si bien bajaron, terminaron por encima del 70% anual en mayo.





Por su parte, en el mercado donde participan los grandes jugadores, la moneda estadounidense ascendió 21 centavos a $ 44,76 ante una mayor demanda por cobertura. En consecuencia, anotó un ascenso en mayo de 61 centavos (+1,4%), y una apreciación anual del 18,7%.





"La guerra comercial suma nuevos frentes y la tensión y la incertidumbre aumentan en un contexto de datos de actividad poco alentadores", dijo el Grupo SBS en un informe, y añadió que en lo local "se avecina el súper junio electoral" de cara al cierre de listas para las próximas elecciones nacionales.





Las reservas brutas del Banco Central subieron el viernes u$s 27 millones hasta los u$s 64.767 millones, pero en el mes acumularon una sangría de u$s 6.888 millones.