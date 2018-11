El dólar cierra la semana operando estable a $ 37,01

El dólar opera estable este viernes a $ 37,01 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos.



Ayer, luego de tres ruedas consecutivas en alza, el billete cedió un centavo y se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 36,05. De esta manera, volvió al mismo nivel alcanzado el martes pasado, el más alto de las dos últimas semanas.



Sucedió en una rueda en la que el Banco Central convalidó el noveno recorte de la tasa de Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días en una subasta en la que se adjudicaron $ 183.543 millones.



La tasa promedio de corte se ubicó en 62,499% (ayer fue del 63,3%), siendo la tasa máxima adjudicada de 63,496%, contra el 64,1% del miércoles.



"La nueva rebaja dispuesta por el Banco Central para las tasas que surgieron de la licitación de las Leliq de hoy tampoco tuvo impacto directo y visible en la evolución del dólar, abonando la teoría que indica que la sintonía fina aplicada por el Central pretende alejar los movimientos bruscos de los precios para montar un escenario de estabilidad en el último bimestre del año", analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que "en un escenario de marcada tranquilidad y sin presiones a la vista, el tipo de cambio insinúa por momentos un mayor acercamiento a la banda inferior de la zona de no intervención oficial (hoy en $ 35,51) pero sin lograrlo definitivamente".



Los mínimos se anotaron en los $ 35,95 con la primera operación pactada, cinco centavos arriba del último registro de ayer. Exhibiendo una evolución similar a la de la jornada previa, los precios de la moneda norteamericana sufrieron una suba en la primera parte del día debido al impulso alcista generado por las órdenes de compra para cobertura. En este lapso se registraron los máximos de la jornada cuando el tipo de cambio alcanzó los $ 36,15.



Sin embargo, la mejora de la oferta canceló el proceso de suba en ese nivel y generó una baja de los precios que otra vez perforaron el piso de los $ 36, hasta momentos previos al cierre, cuando necesidades de último momento volvieron a permitir un último avance final. En tanto, el volumen total operado cayó 28% respecto al miércoles, a u$s 533 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 59%.



En el ROFEX, se operaron u$s 552 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,13 y $ 38,59 respectivamente y tasas del 72,90% y 55,91% TNA. Los futuros terminaron con alzas promedio de más de diez centavos, acompañando la recuperación de la divisa norteamericana.



En el mercado informal, en tanto, el blue subió nueve centavos a $ 36,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" aumentó ayer 70 centavos a $ 36,14.



Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron u$s 138 millones hasta los u$s 52.694 millones.