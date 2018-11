El dólar cierra la semana operando estable a $ 36,53

En el último día de la semana, dólar cotiza sin cambios a $ 36,53 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos. Ayer la divisa bajó 19 centavos en un mercado en el que la decisión del Banco Central de convalidar un nuevo recorte de la tasa en la licitación de Leliq a 7 días sigue sin tener impacto en el mercado cambiario



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 17 centavos a $ 35,50 y se acerca a la parte baja de la banda de flotación cambiaria (hoy en $ 35,30).



Por cuarta rueda consecutiva, el Banco Central convalidó una nueva baja en la tasa de Leliq a 7 días, cuyo corte se ubicó en el 67,13% anual (desde el 67,433% previo). El rendimiento máximo adjudicado se ubicó en el 67,5% y el monto adjudicado total de $ 176.610 millones.



La divisa operó con franca tendencia declinante desde el inicio de la jornada y con los precios cayendo con escasas interrupciones que no se transformaron en recuperación de la cotización. Las órdenes de venta instaladas desde el comienzo de la rueda, en este sentido, fueron impactando en la evolución de los precios que fueron perdiendo la ganancia de los días anteriores.



Al contrario de lo sucedido en jornadas previas, los máximos se anotaron en el comienzo cuando se operó en $ 35,70, tres centavos arriba del final previo. Luego, los ingresos desde el exterior se adueñaron del desarrollo de las operaciones y con escasos lapsos de estabilidad desarmaron la resistencia de la demanda haciendo que los precios perforaran el piso de los $ 35,60 y anotaran mínimos en los $ 35,45 en los minutos previos al cierre de operaciones.



Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que "en un escenario de marcada tranquilidad y sin presiones significativas, el dólar mayorista siguió acercándose al límite inferior de la zona de no intervención definida por la autoridad monetaria, generando una fuerte expectativa de una probable intervención oficial que, por primera vez en mucho tiempo, tendrá por objetivo impedir una baja mayor de los precios de la moneda norteamericana". El volumen total operado se mantuvo estable a u$s 606,5 millones.



La baja se produjo a contramano del mundo, donde la divisa tenía un repunte de sus pérdidas tras los comicios legislativos en Estados Unidos, y mientras el mercado se preparaba para el término de la reunión de la Reserva Federal, que se espera mantenga sin cambios sus tasas de interés. El índice dólar, en este contexto, sumaba un 0,15% desde los niveles vistos al final de la sesión del martes.



En el mercado informal, en tanto, el blue cerró estable a $ 35,50 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" cedió cuatro centavos a $ 35,71.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 60%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 156 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el martes próximo.



En el mercado de futuros ROFEX, dibde se negociaron u$s 644 millones, más del 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,96 y $ 38,33 con tasas del 68,23% y 54,90% TNA.



Por último, las reservas del BCRA disminuyeron u$s 133 millones hasta los u$s 53.242 millones.