El dólar cierra enero por el piso y el mayorista toca los $36.90

El dólar mayorista se desploma en la última rueda del mes 61 centavos a $ 36,90y se aleja de la zona de no intervención establecida hoy por el Banco Central entre $ 37,860 y $ 48,995.





Se da en sintonía con el segmento minorista, donde la divisa retrocede 56 centavos a $ 38,09 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. De esta manera corta una racha de tres alzas consecutivas.





En la plaza informal, a su vez, el blue opera estable a $ 38,25 y se consolida debajo de la cotización oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió el miércoles nueve centavos a $ 37,41.





"Todos los mercados emergentes están afirmándose contra el dólar por la decisión de la Fed de ayer de no tocar la tasa de interés", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.





Cabe recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables el miércoles las tasas de interés, pero dijo que sería paciente a la hora de elevar los costos del crédito este año y apuntó a crecientes incertidumbres sobre el panorama económico de Estados Unidos.





No hay que perder de vista que desde el mercado descuentan que hoy, o en su defecto mañana, se dará a conocer la decisión del BCRA y esperan que el monto de las compras diarias aumente desde los u$s 50 millones actuales, que por el momento no han tenido un gran impacto sobre la plaza cambiaria. De acuerdo con las estimaciones, la cifra podría regresar a los u$s 150 millones pautados originalmente en el nuevo esquema de política.





En tanto el miércoles, en una rueda volátil, el dólar subió cinco centavos, mientras que en el segmento mayorista la divisa retrocedió 19 centavos a $ 37,51, en una jornada en la que el Banco Central intervino con la compra de u$s 20 millones (lleva acumulados u$s 510 M en enero) y convalidó además una nueva y significativa baja en la tasa de interés en pesos.





De esta manera, la moneda estadounidense se mantiene debajo de la zona de no intervención, hoy establecida por el BCRA entre $ 37,860 y $ 48,995.





Asimismo, la autoridad monetaria colocó Letras de Liquidez (' Leliq ') por $ 160.000 millones a una tasa promedio en significativa baja del 54,889% anual a siete días (el martes había cerrado a 55,639%). La tasa máxima adjudicada fue de 55,190% y la mínima de 53,5%.





Dólar en el mundo

El dólar se depreciaba el jueves después de que la Reserva Federal se comprometió a ser paciente en su ciclo de subidas de las tasas de interés en Estados Unidos, un anuncio que impulsó al euro.





Tal y como se esperaba, la Fed mantuvo estables las tasas el miércoles y, en un cambio formal de política, dijo que sería paciente ante cualquier alza adicional debido a la creciente incertidumbre en Estados Unidos.





El índice dólar perdía cerca de un 0,2%, hasta un mínimo de tres semanas de 95,16. En las operaciones previas ya había perdido un 0,4%.





Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 48%.





En el ROFEX se operaron u$s 2.020 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,55 y $ 38,71; con tasas del 38,92% y 40,27% respectivamente. Los precios quedaron con bajas en el entorno de los $ 0,25 acompañando la baja final del spot.