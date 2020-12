El dólar cerró en alza a $89,70 y el blue subió a $166

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negocia con un incremento de dos pesos, en $166 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 12 centavos respecto a la víspera, en $ 84,02.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 116,61 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 148,01.

Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda en la que la oferta privada se mantuvo activa y el BCRA volvió a quedar con saldo positivo por su intervención.

En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras oficiales estuvieron en el orden los US$ 50 millones, aproximadamente.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 225 millones, en futuros MAE se transaron US$ 147 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 1.300 millones.