El dólar cayó un 4,7% y cerró a $38, en una semana en la que parecía no tener techo

Fuente: ámbito.com

El dólar cede $ 1,9 centavos para cotizar a $ 37,98, y corta una racha de ocho subas consecutivas, según el promedio en bancos y casas de cambios de la city porteña, tras las subastas del Banco Central por u$s 250 millones y la declaración de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).Con este resultado, el billete acumula un avance del 38,9% en el mes y una suba del 27,9% en dos semanas.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió 75 centavos a $ 36,85 en una jornada donde un clima algo más distendido y algo de oferta privada colaboraron con la estrategia oficial para recortar parcialmente la fuerte suba del dólar en la semana.De esta manera, la moneda norteamericana acumula un avance del 95,6% en el año, mientras que el agosto subió un $ 8,5 y en la semana, $ 5,5.La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 horas u$s 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 y con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01. A media rueda, vendió u$s 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 y con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08.Durante los tres últimos minutos de la rueda, por último, la autoridad monetaria subastó otros u$s 500 millones, de los que se adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316 y con un mínimo precio adjudicado de $ 36,80. En total, vendió u$s 250 millones.Además, el mercado reaccionó de manera positiva a la declaración del Fondo Monetaria Internacional (FMI), quien aseguró que "Argentina cuenta con el pleno respaldo y confiamos en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas ayudarán al país a superar las dificultades actuales". Asimismo confirmó que está prevista una reunión para el martes con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.Los inversores esperan, además, precisiones sobre el paquete de medidas oficiales que se darán a conocer el próximo lunes, entre lo que se prevén cambios impositivos y mayor ajuste. Pero el Gobierno necesitará un acuerdo político con las provincias para que esto se aplique en el Presupuesto 2019.El volumen negociado fue de u$s 648 millones, con una caída de 18,25%.Un dato para tener en cuenta es que hoy, último día del mes, vencen futuros del dólar que podrían irse hacia el minorista.