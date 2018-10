El dólar cayó 30 centavos y opera a $ 38,28 y anota su tercer jornada en baja

El dólar retrocede 30 centavos este martes a $ 38,28 y suma su tercera caída consecutiva en bancos y agencias de la city porteña.Por el efecto de la suba del real brasilero tras las elecciones presidencias en las que se impuso el candidato de ultra derecha Jair Bolsonaro en primera vuelta y luego de que el Banco Central colocara Leliq a ocho días por $ 82.996 millones, el billete cayó 32 centavos el lunes a $ 38,58, en una jornada con poco volumen por el feriado en EEUU (Día de Colón).Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 42 centavos a $ 37,42 en una rueda en la que el Banco Central colocó Letras de Liquidez con un rendimiento promedio del 73,524% anual, una tasa levemente superior a la registrada en una transacción similar del viernes, dijeron operadores."La fortaleza del real en Brasil, una vez conocidos los resultados electorales de ayer, contribuye a disipar la presión externa sobre el valor de la moneda norteamericana en un escenario local que tiene un fuerte condicionamiento por el nivel exhibido por la tasa de interés doméstica", señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.En un escenario de escasas operaciones pactadas, los precios del dólar mayorista volvieron a reflejar la debilidad de la divisa y se ubicaron en un rango de fluctuación inferior al alcanzado en el final de la semana anterior.Los mínimos del día se anotaron en el arranque en los $ 37,35, cuarenta y nueve centavos debajo del cierre previo. En tanto, puntuales órdenes de compra impulsaron una suave reacción que los llevó a tocar máximos en los $ 37,75, un nivel que no pudo sostenerse debido a la renovada intensificación de la oferta. El volumen operado fue u$s156 millones."El escaso monto negociado en la primera rueda de la semana por el feriado en EEUU impide ensayar alguna proyección del tipo de cambio en lo que resta de la semana, aunque las condiciones no han cambiado como para esperar una reacción alcista de los precios del dólar", agregó Quintana.Cabe destacar que las súper tasas que ofreció el Banco Central en las licitaciones de Leliq, sumado a la entrada en vigencia del nuevo esquema de flotación entre bandas para llevar tranquilidad al mercado cambiario funcionó durante la primera semana de octubre, en la que la divisa se hundió un 7,2%.• Dólar en el mundoLas monedas de la región continuarían sus movimientos dispares en la semana, atentas a los acontecimientos locales, aunque con la mirada puesta también en los datos económicos de Estados Unidos que podrían seguir haciendo subir a los rendimientos de los bonos del Tesoro.Mientras, el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil marca la senda del real. Pese a la cómoda ventaja del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro en primera vuelta, los inversores estarán a la espera de que se resuelva quién será el nuevo presidente de la mayor economía de América Latina a finales de este mes.En ese contexto, el dólar baja un 2,87% en Brasil un día después de la categórica victoria del candidato Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.La moneda norteamericana se cotizaba a 3,74 reales, con una retracción del 2,87%, mientras el euro mostraba una caída del 2,92% vendiéndose a 4,29 reales. En tanto, el Bovespa gana 5,4% impulsado principalmente por las acciones de empresas energéticas y bancos.• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 66%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 2 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles, ya que la mayoría de las operaciones eran pactadas al día de mañana, por el feriado en EEUU.En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 289 millones, más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 38,77 y $ 40,64; con tasas del 57,25% y 59,26% TNA. Los plazos bajaron poco más de $ 0,50 acompañando la baja del spot, que volvió a bajar, esta vez $ 0,42.En la plaza paralela, el blue cayó 50 centavos a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió 40 centavos a $ 37,42.En tanto, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 134 millones hasta los u$s 49.007 millones.