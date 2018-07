El dólar cayó 30 centavos y cerró debajo de los $ 28

El dólar cerró en $ 27,91 retomando la tendencia bajista después de anotar el miércoles un pequeño rebote de 16 centavos.De este modo, alcanzó su menor valor en más de dos semanas y acumuló un retroceso de un 5,9% (o $ 1,75) desde su máximo histórico de $ 29,66 registrado el 29 de junio pasado.En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el dólar retrocedió 16 centavos a $ 27,23, debido a la oferta que ingresaron inversores para depositar en las suscripciones de Letes y el bono dual (Gobierno colocó u$s 2.152 entre ambos instrumentos) , teniendo tiempo inclusive hasta mañana para completar sus negocios.Además, los exportadores volvieron a aumentar su volumen de liquidación de la cosecha de soja, superando la demanda de bancos y empresas, explicaron en el mercado. La oferta también sumó otros u$s 100 millones que subastó el BCRA provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,0765, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,0510."La moneda norteamericana no pudo sostener el nivel alcanzado en la jornada previa y cayó otra vez por el empuje de la oferta en el marco de una jornada con mayor volumen negociado: u$s 608,6 millones (+13%)", señaló el analista Gustavo QuintanaCuando solo falta un día para el cierre de la semana, el tipo de cambio mayorista acumula una caída de sesenta y siete centavos respecto de los valores anotados en el final del viernes pasado, manteniéndose alejado de los $ 28 y en un nivel inferior al del 27 de junio pasado."El costo financiero originado en la suba de las tasas de interés estimula el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior, un fenómeno que deprime la cotización del dólar, una circunstancia que repite el escenario de otros momentos y que no asegura la estabilidad cambiaria a largo plazo", comentó un cambista.El vértigo alcista que venía mostrando el dólar en las semanas previas se tomó un respiro en las últimas jornadas, en especial, después del apretón monetario que dispuso el Banco Central, a través de la suba de los encajes, y convalidara un salto en las tasas en pesos."Esto era lo urgente e importante que necesitaba el mercado. El paso siguiente sería que bajen un poco las tasas. En la colocación de Letes de este miércoles hubo una baja que era esperable de la colocación de Letras del Tesoro, y del bono dual se colocó un número mejor al que esperaba el mercado, lo que muestra dos tipos de inversores muy distintos", dijo Matías Roig, Director de Portfolio Personal.Frente a la disparada de las tasas de interés, el mercado recomienda destinar una proporción del capital a invertir a estos instrumentos del BCRA. "Con un escenario de tipo de cambio estable, recomendamos a clientes que tomen Lebac en un porcentaje con el que sientan cómodo, que puede llegar a ser un 10% o un 20%. Esto, en especial, a quienes tienen que tener pesos disponibles para capital de trabajo, y que necesitan liquidez para pagar impuestos o gastos en general. En este sentido, no hay instrumento que por tasa pueda hoy competir con las Lebac", sugirió Roig.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" volvió a subir a niveles extremadamente altos: 63%. En tanto, las tasas de LEBAC en el mercado secundario mantuvieron su rendimiento, operándose a 6 días al 63%, y la de 69 días operándose al 49,75%.En el mercado de futuros del ROFEX, por su parte, se operaron u$s 455 millones, de los cuales el 60% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,95 y $ 29,05, respectivamente, y tasas de 50,80% y 48,79%. Los futuros finalizaron con bajas promedio de más de veinte centavos, acompañando la caída del spot.En la plaza informal, el blue cede 10 centavos a $ 28,40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.Por último, las reservas del Banco Central bajaron el miércoles u$s 139 millones y terminaron en u$s 60.545 millones.