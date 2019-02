El dólar cayó 20 centavos este jueves y se alejó de los $41

Luego del torniquete implementado en la víspera para contener una disparada de la cotización, el BCRA volvió a convalidar una nueva suba de la tasa -la quinta en forma consecutiva- y el dólar cayó 20 centavos este jueves a $ 40,56 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. De esta manera, cortó una racha de seis jornadas consecutivas en alza.





Se dio a la par del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 14 centavos a $ 39,53 y se mantuvo dentro de la zona de no intervención, establecida para hoy por el Banco Central entre $ 38,426 y $ 49,728.





"La estrategia aplicada ayer por la autoridad monetaria para descomprimir una incipiente presión sobre el tipo de cambio mayorista continuó en la fecha con otra vuelta de tuerca en el retoque de la tasa de interés", afirmó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





En ese contexto, agregó que "la suba de la tasa dispuesta hoy por el Banco Central terminó por desalentar por el momento expectativas de subas continuas del dólar, generando una leve caída que puede estar indicando el comienzo de otro ciclo de bajas que lo acerque otra vez al límite inferior de la zona de no intervención oficial".





Los precios respondieron a la demanda con subas de su cotización que lo llevaron a tocar máximos en los $ 39,90 en los momentos de mayor presión compradora. La oferta se hizo algo más intensa en la segunda parte de la sesión y los valores retrocedieron recortando la suba inicial. En tanto, el resultado de la licitación de las Leliq de hoy, con una nueva suba de la tasa, definió el rumbo descendente del dólar que, por el desarme de posiciones y el ingreso desde el exterior, retrocedió hasta tocar mínimos en los $ 39,40 por en la última media hora de operaciones.





Como es habitual, el BCRA efectuó una subasta Leliq a 7 días de plazo y adjudicó $ 183.875 millones y volvió a convalidar una importante suba de la tasa –la más alta de las últimas cinco ruedas-, cuyo corte promedio se ubicó en 49,026% (el miércoles fue de 46,014%). La tasa máxima adjudicada fue de 50,4998% y la mínima de 44,001%.





El descenso de la cotización del dólar en el mercado local se da a contramano de la región. Tal es así que en Brasil la divisa gana un 0,7%, en México avanza un 0,4% y el Chile asciende un 0,2%.





Dólar en el mundo





El euro subía el jueves después de que datos PMI mostraron que la actividad comercial en la zona euro fue sorprendentemente sólida en febrero, particularmente en Francia, mientras que el dólar australiano caía después de que un puerto chino prohibió las importaciones de carbón de ese país.





El euro subió inicialmente hasta 0,2 por ciento hasta un máximo intradiario de 1,1364 dólares después de los datos PMI, antes de reducir algunas ganancias para avanzar un 0,1 por ciento en el día.





En términos generales, el índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de seis monedas importantes, ganaba un 0,11 por ciento a 96,559, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal reavivaron las expectativas de al menos un alza adicional de las tasas de interés durante este año.





Otros mercados





En la plaza informal, el blue opera estable a $ 39,75. En tanto, el "contado con liqui" sumó ayer 64 centavos a $ 39,96.





A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el miércoles u$s 23 millones hasta los u$s 67.032 millones y en el mes crecen u$s 234 millones.





(Fuente: Ámbito)