El dólar cae 46 centavos a $ 43,25 tras el anuncio de la política monetaria

Luego de que el Banco Central informara hoy que dispuso un piso para las tasasLeliq del 58% durante julio y ratificara hasta fin de año los límites para intervenir en el mercado de cambio en $ 39,755 y $ 51,448, el dólar abre julio con un caída de 46 centavos a $ 43,25 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cede 31 centavos a $ 42,15. Los agentes financieros coincidieron en que el dólar cede por la cautela del BCRA al recortar el piso de las tasas, en un intento por reactivar lentamente la economía sin fogonear la alta inflación.





Sucede en medio de un mejor clima global tras una nueva tregua en la disputa comercial entre Estados Unidos y China y luego de que se conociera el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.





Mientras que en el segmento informal, el blue se vende a $ 43,80, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.





Cabe recordar que el billete verde viene de hundirse un 5,2% en junio por una intensa oferta de divisas del agro, un escenario electoral de mayor optimismo para el oficialismo, y un contexto global más amigable para los mercados emergentes.





En el último día hábil del mes, la divisa mantuvo la tendencia de debilidad que mostró durante todo el mes y cedió 24 centavos.





En el segmento donde operan los grandes jugadores, la divisa estadounidense perdió 24 centavos a $ 42,46, en un mercado con franca tendencia vendedora a lo largo de todo el desarrollo de la jornada, a partir de la exportación cerealera, que habría liquidado unos u$s 140 millones.





El BCRA llevó a cabo tres subastas de venta de divisas a cuenta del Tesoro: en la primera colocó u$s 30 millones, a un precio promedio de $ 42,3805; en la segunda adjudicó u$s 19 millones, a un valor promedio de $ 42,4264; y en la tercera asignó u$s 11 millones, a un precio promedio de $ 42,3843.





"El primer semestre finalizó con un éxito de la estrategia oficial destinada a corregir las fuertes subas que tuvo el dólar y que los llevó a tocar máximos históricos, que se verá si puede mantenerse en un segundo semestre, que luce más complicado por las expectativas derivadas de las próximas elecciones, un factor que puede alterar la calma lograda hasta hoy", aventuró Quintana.





El Banco Central convalidó el último viernes una leve alza de tasas de las Leliq, de nueve puntos básicos a 62,688%, por lo que en junio acumuló un retroceso de 804 puntos básicos.





El total adjudicado fue de $ 246.683 millones, operación que generó una contracción de liquidez de $ 8.321 millones.





Vale destacar que el Banco Central dijo este lunes que dispuso para julio un piso para las tasas del 58% y ratificó hasta fin de año los límites para intervenir en el mercado de cambio en 39,755 y 51,448 pesos por dólar, en un intento por reactivar lentamente la economía sin fogonear la alta inflación.





Para junio, la tasa de referencia de las letras 'Leliq' era del 62,5%.





Mediante el Comité de Política Monetaria (COPOM), el banco central decidió reducir en 3 puntos porcentuales la exigencia de efectivo mínimo sobre depósitos a plazo fijo.





"El COPOM considera que el estricto control de agregados monetarios llevado adelante por el BCRA continuará guiando el proceso de desinflación en los próximos meses", dijo la entidad monetaria en un comunicado.





Por su parte, las reservas brutas del BCRA bajaron el viernes u$s 38 millones a u$s 64.266 millones, por lo que acumularon en el mes una caída de u$s 501 millones.