El dólar cae 44 centavos a $ 43,96, en línea con emergentes

Luego de la dispara en marzo, el dólar inicia abril con una caída de 44 centavos a $ 43,96 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. Ocurre a la par de la mejora generalizada de los mercados emergentes que son impulsados por datos positivos de la economía china.





Se da en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se desploma 55 centavos a $ 42,80 y se mantiene más cerca del piso de la zona de no intervención (ZNI), establecida para hoy por el Banco Central entre $ 39,412 y $ 51,004.





Asimismo, la moneda estadounidense se deprecia 0,9% en México, 1,3% en Brasil y 1,1% en Chile.





El Banco Central informó este lunes que ante una elevada inflación para marzo y abril absorberá "la liquidez necesaria para sostener una tasa mínima de 62,5%". De esta manera, la tasa de interés de referencia se moverá endógenamente por encima de dicho nivel durante este mes.





En tanto, la ZNI ingresa hoy en su carta etapa. De esta manera, la indexación mensual de las bandas pasará del 2% al 1,75% mensual, y la idea es que con este esquema se pueda convivir durante el segundo trimestre del año.





En este contexto, se espera que durante el cuarto mes del año llegaría algo de alivio en el mercado cambiario ya que el FMI tiene previsto un nuevo desembolso para la Argentina por u$s 10.870 millones y, por otra parte, se espera la liquidación de divisas del campo.





Como es habitual, el Banco Central adjudicó $ 88.457 millones en la primera colocación del lunes de Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio del 68,347%, dijeron operadores.





Agregaron que la operatoria registró rendimientos en baja respecto de una licitación previa, con un máximo del 68,5% y un mínimo del 67,5% a ocho días de plazo.





La autoridad monetaria promedió el viernes una tasa del 68,155%, con una absorción total de $ 166.003 millones.





Cabe recordar que marzo será recordado como el mes en que los inversores apostaron fuerte a la dolarización de carteras, en medio la alta inflación, la recesión económica y la tensión que genera un año electoral.





Estos factores, sumados a otros externos, provocaron que el dólar mayorista registrara su mayor suba en seis meses: se disparó un 10,7% ($ 4,2) en marzo y cerró a $ 43,35, pese a haber caído 28 centavos en la rueda del viernes.





Esta evolución fue acompañada en bancos y agencias de la city porteña, donde el billete avanzó un 10,6% ($ 4,3) a $ 44,40 tras haber retrocedido 29 centavos el viernes como respuesta a los nuevos límites fijados a las entidades financieras para las posiciones en Leliq.





No hay que perder de vista que desde el último jueves, el BCRA permite a los bancos invertir en más en letras Leliq para alentar una subida de las tasas que pagan por los depósitos en pesos y favorecer así una apreciación cambiaria.





"Para el segundo trimestre se espera un mejor panorama desde el punto de vista de los ingresos desde el exterior, por efecto del inicio de la comercialización de la cosecha gruesa y del ingreso de los fondos del Tesoro aprobados por el FMI", destacó el analista Gustavo Quintana.





Otros mercados

En el mercado informal, el blue opera estable a $ 43,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió el viernes 14 centavos a $ 43,53.





Por último, las reservas del BCRA cayeron el viernes otros u$s 231 millones hasta los u$s 66.177 millones. En marzo, acumularon una baja de u$s 1.833 millones.