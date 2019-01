El dólar cae 10 centavos a $ 38,38 pese a nueva subasta del Central

El dólar retrocede 10 centavos este viernes $ 38,38 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio, pese a que el Banco Central subastó otros u$s 50 millones.





Ayer, las compras diarias de divisas por parte del Banco Central no solo no alcanzan para hacer repuntar el precio del dólar, si no que ahora tampoco impiden que la cotización de la moneda profundice su tendencia bajista frente al peso.





Pese a absorber en la rueda u$s 50 millones, y en dos semanas ya u$s 340 millones, la moneda estadounidense acentuó su curso descendente este miércoles y cayó 16 centavos a $ 37,40 en el Mercado único y Libre de Cambios.





Así, por tercera jornada consecutiva el precio mayorista se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención, fijado este jueves en $ 37,691. El volumen total operado en el mercado fue similar al del miércoles: u$s 665 millones.







Los máximos del día se anotaron con la primera operación pactada, en $ 37,63, siete centavos arriba del último registro anterior.





Pero la mejora del tipo de cambio no logró mantenerse y su magnitud se fue diluyendo en tanto y en cuanto fueron ganando terreno los ingresos desde el exterior y por parte del agro, describieron en el plaza. Por ende, los mínimos de la jornada se registraron en los últimos minutos de operaciones.





Que el dólar siga por debajo de la banda inferior, aún con las intervenciones del organismo oficial, se explica en que "continúan prevaleciendo tácticamente las apuestas a las colocaciones en pesos", sostuvo Gustavo Ber economista de Estudio Ber.







Evidentemente, frente a ese escenario de acotada demanda son insuficientes los millones diarios que compra en subastas el BCRA millones, ni tampoco pesa demasiado el hecho de que la exportación cerealera haya mermado sus liquidaciones a u$s 50 millones por jornada en promedio.





"Los inversores y bancos siguen cambiando la divisa norteamericana para colocar en activos en pesos, como Leliq, call moeny, swaps cambiarios, Lecaps, entre otros, que pagan tasas de entre el 45% y 56% anual", explican en las mesas de dinero.





En la licitación de Letras de liquidez, el BCRA adjudicó $ 141.801 millones y expandió unos $ 6.100 millones (vencían $ 147.897 millones), convalidando otra ínfima baja en la tasa, que en promedio se ubicó en el 56,697% (frente al 56,872% previo).





En lo que resta del mes y para gran parte de febrero, operadores estiman que el dólar seguirá planchado dados los ingresos de exportadores e inversores y la poca demanda del mercado. "A este nivel de tasas de interés que se obtiene en pesos, a corto plazo es el mejor rendimiento posible que se puede lograr en nuestro mercado local", enfatizó el analista Fernando Izzo.





Otros mercados

En la plaza informal, el blue cayó 50 centavos a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cerró estable ayer a $ 37,63.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 55%.





En la plaza de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.037 millones, de los cuales más del 47% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,73 y $ 38,96 con tasas del 46,01% y 43,50%, respectivamente. Los plazos más cortos mostraron bajas en promedio de 25 centavos, mientras que los más largos cedieron hasta 30 centavos.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 105 millones hasta los u$s 66.516 millones.