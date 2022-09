El dólar blue cerró con un descenso de un peso

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue superado la semana pasada.

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de US$ 450 millones, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado estimaron que desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos más de US$ 3.600 millones.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 153, con una suba de 76 centavos en relación con el cierre del viernes.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó un descenso de un peso, en $ 286 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,2%, a $ 308,63; mientras que el MEP sube 2,5% hasta los $ 295,34, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 82 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 146,26.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 198,90 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 252,45.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 267,75.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 651 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 196 millones y en el mercado de futuros Rofex se tranzaron US$ 1.216 millones.