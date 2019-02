El dólar baja 21 centavos y se aleja de los $ 41

Luego del torniquete implementado en la víspera por el Banco Central para contener una disparada de la cotización, el dólar retrocede este jueves 20 centavos a $ 40,56 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio en bancos.





Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa desciende siete centavos a $ 39,60 y se mantiene dentro de la zona de no intervención, establecida para hoy por el Banco Central entre $ 38,426 y $ 49,728.





En la plaza informal, el blue opera estable a $ 39,75. En tanto, el "contado con liqui" sumó ayer 64 centavos a $ 39,96.





Ayer la moneda estadounidense morigeró la dispara inicial en el marcado local -llegó a saltar un 2,8% o $ 1,1 a $ 41,45- y cerró con una suba de 44 centavos a $ 40,76 y anotó su sexta alza en fila. Sucedió a la par del segmento mayorista, donde ganó 40 centavos a $ 39,67.





"La autoridad monetaria desplegó un conjunto de herramientas destinadas a suavizar los movimientos en los precios con ventas en los plazos más cortos de los mercados de futuros que se combinaron sobre el final con la suba de tasas de las Leliq y con un mayor monto absorbido en la licitación de hoy", describió el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





En ese sentido, remarcó que "la suba de tasas en la licitación de las Leliq, el mayor monto absorbido en la misma y supuestas ventas en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros, fueron los elementos a los que apeló el Banco Central para suavizar el movimiento del dólar en la fecha y deja abiertos los pronósticos sobre su evolución en los próximos días".





Como es habitual, el BCRA efectuó una subasta Leliq a 7 días de plazo y adjudicó $ 212.661 millones y volvió a convalidar por cuarta rueda consecutiva una suba de la tasa –la más alta de las últimas cuatro ruedas-, cuyo corte promedio se ubicó en 46,014% (el martes fue de 44,486%). La tasa máxima adjudicada fue de 49,9890% y la mínima de 40,499%.





Dólar en el mundo

El euro subía el jueves después de que datos PMI mostraron que la actividad comercial en la zona euro fue sorprendentemente sólida en febrero, particularmente en Francia, mientras que el dólar australiano caía después de que un puerto chino prohibió las importaciones de carbón de ese país.





El euro subió inicialmente hasta 0,2 por ciento hasta un máximo intradiario de 1,1364 dólares después de los datos PMI, antes de reducir algunas ganancias para avanzar un 0,1 por ciento en el día.





En términos generales, el índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de seis monedas importantes, ganaba un 0,11 por ciento a 96,559, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal reavivaron las expectativas de al menos un alza adicional de las tasas de interés durante este año.





Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 40%.





En el mercado de futuros ROFEX, se operaron sólo u$s 1.293 millones de este monto más del 65% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 40,05 y $ 41,36; y tasas del 43,70% y 39,87% TNA. Los plazos quedaron nuevamente con subas de más de cincuenta centavos, acompañando la suba del spot, que sobre el final revirtió 2/3 de la subida que había mostrado.





A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el miércoles u$s 23 millones hasta los u$s 67.032 millones y en el mes crecen u$s 234 millones.





Fuente: ambito.com