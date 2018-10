El dólar arrancó la jornada en alza tras la inyección de pesos

Superado un nuevo supermartes de Lebac en el que el Banco Central pagó un 57% para los instrumentos a noviembre y diciembre y liberó $ 120.800 millones, el dólar rebota 18 centavos este miércoles a $ 37,28 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. De esta manera, corta una racha de siete bajas en fila.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 30 centavos a $ 36,30.



A su vez, el blue retrocede 30 centavos a $ 37,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" se hundió el martes 94 centavos a $ 36,20.



El BCRA adjudicó ayer Lebac por u$s 105.810 millones e inyectó $ 120.797 millones, que se volcarían en los próximos días a otros instrumentos financieros tales como plazos fijos en las entidades bancarias o las Lecap que emitirá hoy el Tesoro por un monto máximo de $ 75.000 millones.



Según lo dispuesto por Hacienda habrá una colocación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 193 días (30 de abril de 2019) capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4%. También, colocará Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 377 días (31 de octubre de 2019) capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,35%.



Cabe recordar que ayer, con el mercado expectante por la licitación de las Letras del Central, la divisa cedió 43 centavos a $ 37,10, su menor valor en más de un mes y medio.



El billete, que anotó su séptima caída consecutiva, se movió en línea con el segmento mayorista, donde la divisa descendió 75 centavos a $ 36 en una jornada en la que el Banco Central colocó $ 132.119 millones en Letras de Liquidez 'Leliq' a siete días, con un rendimiento promedio del 72,198% anual. La tasa máxima de corte se ubicó en el 73,92% anual.



En la rueda, el Banco Central continuó con su estrategia de reducción del stock de Letras (Lebac), que asciende a casi $ 341.000 millones, de los cuales 12%, según la autoridad monetaria, está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como ser fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.



El vencimiento original era de $ 255.807 millones, pero ahora la autoridad monetaria estima que se ha reducido a $ 231.000 millones. En ese marco, la entidad que conduce Guido Sandleris ofreció un monto de Lebac a los inversores no bancarios de entre $ 100.000 y $ 150.000 millones, o sea, inferior al vencimiento de sus tenencias.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 104 millones hasta los u$s 48.439 millones.



• Dólar en el mundo



El dólar se apreciaba el miércoles por un descenso de las acciones que impulsaba la demanda por monedas de refugio antes de que la Reserva Federal publique las minutas de su reunión de septiembre.



"Una vez más, el mercado está en un modo nervioso, lo que apoya a monedas de refugio como el dólar", dijo Joe Manimbo, analista senior de mercado de Western Union Business Solutions en Washington.



El índice dólar ganaba un 0,3% a 95,355, pero se mantenía en un rango relativamente ajustado en el que se ha negociado la semana pasada. En tanto, los inversores esperan las minutas de la reunión de la Fed, que se conocerán a las 1900 GMT, para obtener nuevos indicios sobre la probabilidad de más aumentos de las tasas de interés estadounidenses.