El dólar anotó su tercera baja al hilo y cerró a $ 45,65

Con la reaparición de la demanda por cobertura hacia el final del día, el dólar moderó su tendencia a la baja este jueves, pero igual cayó en el segmento minorista 13 cenetavos a $ 45,65, según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias de la city porteña.

No fue así en el segmento mayorista, donde la moneda estadounidense ascendió 10 centavos a $ 44,55, con el volumen negociado más alto del año, y tras operar en baja durante gran parte de la jornada.

La divisa norteamericana tuvo una tendencia mixta e irregular en el MULC, pero con un final en el que se impuso la demanda por cobertura, dijo el analista Gustavo Quintana.

En el inicio de la rueda, puntuales órdenes de compra habían impulsado una reacción alcista del tipo de cambio, que llegó a tocar un máximo de $ 44,66.

En ese marco, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado de u$s 30 millones, monto que fue adjudicado en su totalidad, a un precio promedio de $ 44,2868, siendo el mínimo de $ 44,2710.

Licitación y tasa de Leliq

Por su parte, la autoridad monetaria adjudicó $ 108.798 millones en la primera licitación del jueves de Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio con leve alza del 70,765%, frente al rendimiento del 70,747% del miércoles.

La transacción tuvo un retorno máximo del 70,8847% y uno mínimo del 70,499% a siete días de plazo.

Otros mercados

En el segmento informal de la plaza local, por su parte, el dólar blue baja 30 centavos a $ 45,90, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 68%.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 2.032 millones de dólares, un 49% más que el miércoles.

Los primeros meses concentraron el 55% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio, terminaron operándose a $ 44,64 y $ 46,77 (TNA 73,74% y 58,67%).

En octubre se operaron u$s 47 millones, finalizando a $ 56,65 (TNA 62,25%).

Todos los plazos bajaron, hasta julio menos de cinco centavos y los más largos más de quince centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas brutas del Banco Central cayeron el jueves otros u$s 585 millones a u$s 64.679 millones, tras efectivizarse un nuevo pago de deuda a acreedores internacionales. "Se registró un último pago al Club de París por u$s 459 millones. Sumado a los u$s 60 millones, a cuenta de Hacienda", dijeron fuentes de la autoridad monetaria.





